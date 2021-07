Julia Roberts ispira le vacanze post-Covid

Dalla pandemia una parte degli italiani sta uscendo traumatizzata e non disponibile a rimettersi in viaggio tanto presto, mentre 8 italiani su 10 hanno utilizzato una parte del tem­po for­za­to a ca­sa per pensare ai viaggi, informarsi su Internet e mettere soldi da parte per destinarli alle agognate vacanze, e 6 su 10 sono così risoluti a rimettersi in movimento che preferiscono la prospettiva di un viaggio a quella di una promozione sul lavoro. Lo rivela un sondaggio del tour operator Vamonos Vacanze su un campione di 2 mila persone.

Ma quali aspettative emergono dal sondaggio? Emma Lenoci, fondatrice e amministratrice delegata di Vamonos, dice che «gli italiani coltivano tre aspettative analoghe a quelle del personaggio interpretato da Julia Roberts nel film “Mangia prega ama”»: la Roberts, decisa a scoprire il vero significato dell’esistenza, lascia New York per percorrere un viaggio di un anno attraversando l’Italia, l’India e Bali, mangiando, meditando e con l’intenzione di scoprire l’amore autentico.

Prima aspettativa: “mangia”. Il 68% pre­ve­de di fa­re espe­rien­ze eno­ga­stro­no­mi­che nel cor­so del­le pro­prie vacanze. Il cibo è senz’altro uno dei fat­to­ri a cui i viaggiatori guar­da­no con mag­gio­re in­te­res­se nel­la scel­ta di una meta. D’altra parte è l’eno­ga­stro­no­mia è una delle maggiori vo­ci del­la spe­sa di ita­lia­ni e stra­nie­ri in va­can­za nel Belpaese, con una spesa che nel periodo estivo supera i 35 mi­liar­di di eu­ro. Questi viaggiatori preferiscono le mete al mare, con Sicilia e Puglia in cima alla classifiche delle mete nazionali di quest’anno.

Secondo pilastro: “prega”. Non va interpretato alla lettera come desiderio di pellegrinaggio religioso (benché questa componente ci sia) ma il 66% degli italiani pre­ve­de di fa­re espe­rien­ze di meditazione/riflessione, di preghiera o di relax profondo, comunque associabile ad un benessere olistico nel cor­so del suo viaggio, e il 52% di­chia­ra che questo aspetto è un fat­to­re «importante» o «mol­to im­por­tan­te» nel­la scel­ta di una meta. Questi viaggiatori preferiscono mete a medio e lungo raggio oppure anche in Italia, ma più in montagna che al mare.

Infine, il terzo aspetto, identificato nella categoria “amore autentico/ricerca dell’autenticità”, porta a cercare, dice Emma Lenoci, «mete isolate ed esperienze a stretto contatto con la natura, come quelle proposte da Vamonos Viaggi attorno alle Isole Eolie in barca a vela».