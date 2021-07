Qatar Airways vince il titolo di Compagnia Aerea dell'Anno

AirlineRatings la premia anche per il Migliore Catering e la Migliore Business Class

Qatar Airways è stata nominata Compagnia Aerea dell'Anno 2021 da AirlineRatings. La compagnia aerea ha anche ottenuto il premio come Migliore Compagnia Aerea del Medio Oriente, Migliore Catering e Migliore Business Class. Quest’anno è il terzo di fila per Qatar Airways come Migliore Business Class.

Il premio "Compagnia Aerea dell'Anno" di AirlineRatings riconosce il meglio dell'aviazione, e pone particolare attenzione all’innovazione di prodotto, alla buona rete di collegamenti e alla sicurezza. Tutti i premi di AirlineRatings sono assegnati sulla base di rigorosi criteri di valutazione stabiliti da professionisti del settore con una vasta competenza ed esperienza nel campo del trasporto aereo internazionale.

Qsuite, un prodotto brevettato da Qatar Airways, offre un'esperienza di Prima Classe nella cabina di Business Class. Ridefinisce lo standard di comfort grazie alla presenza, per la prima volta in Business Class, di un letto matrimoniale reclinabile e di pannelli modulari che permettono a passeggeri situati in posti adiacenti di dare creare una suite privata.

La rete di Qatar Airways comprende oltre 140 destinazioni. La politica di prenotazione offre cambi illimitati di date e destinazioni di viaggio, e rimborsi gratuiti per tutti i biglietti emessi prima del 31 agosto 2021 per viaggi completati entro il 31 maggio 2022.