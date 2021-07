Msc Crociere punta sull’Arabia Saudita

Il gruppo di navigazione Msc Crociere punta su una meta nuova: l’Arabia Saudita. La Divisione Crociere del Gruppo MSC ha firmato un accordo quinquennale con Cruise Saudi per i diritti di attracco preferenziali nel porto di Gedda. L'annuncio è stato fatto a Gedda nel momento in cui una delle navi più moderne della Compagnia, MSC Bellissima, ha celebrato l'apertura del nuovo terminal passeggeri della città con una cerimonia speciale a bordo della nave.

Il nuovo terminal crociere accoglierà gli ospiti a bordo per l'attesissima stagione inaugurale di MSC Bellissima nel Mar Rosso, proponendo crociere di 3 e 4 notti in Egitto e in Giordania, con partenza da Gedda, Arabia Saudita, fino alla fine di ottobre.

L'evento a bordo di MSC Bellissima ha visto protagonisti Pierfrancesco Vago, Executive Chairman di MSC Cruises e Fawaz Farooqui, Amministratore Delegato di Cruise Saudi, davanti alle più alte personalità locali, gli alti funzionari della Saudi Tourism Authority, Cruise Saudi, la Saudi Ports Authority – Mawani, i giornalisti dei media sauditi e i rappresentanti del settore dei viaggi.

Il comandante della nave, Roberto Leotta, ha scambiato il crest con Fawaz Farooqui durante la tradizionale cerimonia che viene organizzata a bordo ogni volta che una nave arriva in un porto per la prima volta.

"Questo è un giorno storico per tutti noi” ha sottolineato Pierfrancesco Vago, Executive Chairman di MSC Cruises. “La più grande e innovativa nave da crociera che opera nel Mar Rosso è salpata dal nuovo terminal di Gedda segnando un nuovo inizio per le crociere in Arabia Saudita e, più in generale, per la sua crescente industria turistica. “Ora i nostri ospiti provenienti da tutto il mondo potranno sperimentare gli itinerari unici in questo fantastico Paese, ricco di siti storici patrimonio mondiale dell'UNESCO e circondato da coste incontaminate. Grazie a questo nuovo accordo, lavoreremo all'unisono insieme a Cruise Saudi per far crescere e sviluppare un turismo sostenibile in Arabia Saudita, in linea con la nostra strategia e i nostri obiettivi. Lavoreremo insieme per attrarre ospiti da tutti gli angoli del mondo e dai mercati locali offrendo loro una vacanza speciale a bordo delle nostre navi nel Mar Rosso e nel Golfo Persico come nessun’altra".