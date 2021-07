Saipem e Enel zavorrano la Borsa

Chiusura in ribasso per Piazza Affari, in linea con gli altri principali listini europei. Il Ftse Mib perde lo 0,6% a 25.363 punti. Sul paniere principale del listino franano alcuni titoli legati all’energia: Saipem -4,44% e Enel -2,93% mentre Eni tiene le posizioni (+0,10%) grazie ai conti al 30 giugno. Nel comparto finanza/credito arretrano Nexi (-4,11% dopo la semestrale) e Banco Bpm (-3,72%) su cui viene meno parte dell'appeal speculativo nell'ambito del consolidamento del comparto; invece si mette in evidenza Unicredit (+2,80%) spinta dai conti del trimestre e dall'accordo col Mef per una trattativa su Mps (+3,35%). Nella colonna dei segni “più” Amplifon fa +3,30%, Ferrari +1,60% e Recordati +1,36%.