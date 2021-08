Il primo hotel in Italia certificato per la salubrità degli ambienti

Il Grand Hotel Principe di Piemonte di Viareggio è il primo albergo in Italia ad aver ottenuto per il ristorante due stelle Michelin “Il Piccolo Principe” e per la Sala Colazioni la Certificazione di Standard Salubrità Ambienti, rilasciata da Kiwa.

La Certificazione va oltre i concetti ordinari di sanificazione di ambienti e superfici, perché richiede alle realtà che intendono certificare uno o più ambienti, l’adozione di un nuovo metodo gestionale, e di adoperarsi con un approccio basato su prestazioni di risultato verificate da terzi. Uno schema di certificazione innovativo che ha come focus principale quello di garantire ambienti sani e sicuri nel tempo secondo lo Standard ST-SAL-AMB.

Il Grand Hotel Principe di Piemonte ha coinvolto Maddalena Piscopo, il primo e unico Manager della Salubrità degli Ambienti, per occuparsi di hotellerie, una nuova figura professionale con la responsabilità di garantire nel tempo gli standard qualitativi in ambito sicurezza igienico sanitaria, definiti nello Standard Salubrità Ambientale. I titolari di MSA sono solo 11. Maddalena Piscopo, da trent’anni nel settore alberghiero, nel 2020 ha conseguito la nuova qualifica di professionista certificato “MSA_ Manager per la salubrità degli Ambienti” secondo il Sistema di Gestione della Certificazione del Personale sviluppato da Kiwa Cermet Italia in conformità alla norma ISO/IEC 17024.

Il traguardo tagliato per la prima volta in Italia dal Grand Hotel Principe di Piemonte verrà suggellato mercoledì 4 agosto alle 11,30 presso l’hotel con una cerimonia ufficiale di consegna del Certificato di Salubrità degli Ambienti alla presenza del Sindaco della città di Viareggio Giorgio Del Ghingaro e della stampa. Commenta il General Manager Stefano Plotegher: “Siamo estremamente orgogliosi di questa certificazione perché desideriamo che i nostri ospiti ed i nostri collaboratori si sentano al sicuro ed è per questo che abbiamo sempre investito sulla loro tutela. Ci siamo sempre impegnati e continueremo ad impegnarci quotidianamente per il raggiungimento e il mantenimento di tale obiettivo”.

Kiwa è uno dei leader globali nel settore del Testing, delle Ispezioni e delle Certificazioni (TIC). Con i suoi servizi crea fiducia sui prodotti, processi, sistemi e capacità professionali dei propri clienti. Opera in un'ampia varietà di segmenti di mercato, dall’edilizia al settore dell’acqua e dell’energia, dalla sanità al settore del Food, Feed & Farm. Le aree di specializzazione comprendono, tra gli altri, la certificazione dei sistemi di gestione, la Corporate Social Responsibility, il testing e la metrologia. I suoi clienti appartengono al settore manifatturiero, dei processi industriali, dei servizi, delle public (o private) utilities, ma appartengono anche a governi ed istituzioni internazionali. Kiwa impiega oltre 5500 persone in 35 paesi nel mondo, principalmente in Europa, in Asia e in America Latina.