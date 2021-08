Generali, Donnet: “Aspettiamo dicembre per il piano industriale”. Ma il futuro dell’ad si decide a settembre

Se soltanto alla fine di aprile l'amministratore delegato delle Generali, Philippe Donnet, aveva annunciato di essersi già messo al lavoro sul nuovo piano industriale, ora il suo atteggiamento appare un po’ più cauto, più orientato a concentrare qualsiasi novità alla fine dell’anno, senza sbilanciarsi troppo in anticipazioni. «Aspettiamo l’investor day del prossimo 15 dicembre per presentare il nuovo piano» dichiara Donnet nella nota stampa con cui il gruppo assicurativo triestino, la mattina presto del 3 agosto, alza il velo sui numero del primo semestre del 2021. E durante la conferenza telefonica della mattina ribadisce il concetto: «Non commento i rumors, le voci, e quello che si dice in consiglio, sono focalizzato nel fare il mio lavoro nell'interesse di tutti gli azionisti e nel preparare il prossimo piano strategico».

Appena il 29 aprile, l'ad delle Generali si era detto al lavoro sul nuovo piano industriale dal 2022 al 2024, già in calendario per dicembre. Progetto che, aveva preannunciato, «sarà in continuità con l’attuale e avrà come obiettivo – dal punto di vista strategico – la definizione di obiettivi ambiziosi di crescita e il rafforzamento della capacità del gruppo di generare valore e risultati sostenibili nel tempo».

Soltanto che, proprio di recente, la parte dei soci più orientata a cambiare il timoniere del gruppo - e quindi in definitiva proprio Donnet - che trova l'esponente più agguerrito nel socio e vicepresidente vicario, Francesco Gaetano Caltagirone, aveva manifestato qualche perplessità a lasciare che un ad che potrebbe non essere confermato si metta a lavorare al nuovo piano.

Del resto, come appena confermato dalla società assicurativa, l'appuntamento decisivo per capire se nel futuro delle Generali c'è ancora spazio per il manager francese è quello del 27 settembre. «Il consiglio - si legge sempre nella nota del Leone sulla semestrale - ha inoltre deciso l’avvio di attività preparatorie della procedura per la definizione dell’eventuale lista di candidati da parte del consiglio stesso in vista del rinnovo dell’organo amministrativo in scadenza nel 2022, procedura che sarà sottoposta all’esame del consiglio nella riunione fissata il 27 settembre».

È proprio questo il fronte che sta creando più tensioni tra i soci. Da una parte, infatti, c'è la prima azionista delle Generali, Mediobanca, che appare favorevole all'impostazione secondo cui il consiglio di amministrazione uscente prepari una lista di nomi per il suo stesso rinnovo, nell'aprile dell'anno prossimo. Dall'altro lato, figura di nuovo quell'ala di azionisti guidata da Caltagirone, che pare sia sostenuta anche dalla torinese Fondazione Crt, dalla famiglia Benetton e per certi aspetti da Leonardo Del Vecchio (tra l'altro quasi al 20% di Mediobanca, dove pure sta crescendo Caltagirone), che esprime scetticismo all'idea che il cda uscente, dove la banca di Piazzetta Cuccia ricopre un ruolo di primo piano, decida del proprio futuro.

Tra i motivi di discordia tra soci e all'interno del consiglio di amministrazione, c'è stato in tempi recenti anche il capitolo delle fusioni e acquisizioni (m&a). In particolare, il consiglio si era spaccato sull'acquisizione in Malesia, operazione poi effettivamente annunciata a giugno per 262 milioni di euro. Ebbene, poiché il gruppo del Leone ha ancora qualche centinaio di milioni in cassa, nella conferenza telefonica gli analisti hanno domandato se non sia il caso di procedere con un acquisto di azioni proprie (buyback) o un dividendo straordinario. «Abbiamo ancora 800-900 milioni di cassa - ha risposto il direttore finanziario Cristiano Borean - per le acquisizioni. Continuiamo a valutare le opportunità sul mercato come sempre in maniera disciplinata e opportunistica. L'm&a rimane per noi la nostra preferenza per l'uso della cassa nel piano strategico anche a seguito dei benefici di diversificazione che possiamo ottenere. Le acquisizioni non sono un obbligo ma un modo per creare valore per gli azionisti ed è così che vogliamo gestire».

In attesa che tra gli azionisti e all'interno del consiglio di amministrazione si raggiunga un equilibrio in vista di settembre, Generali ha annunciato di avere archiviato i primi sei mesi del 2021 con un utile netto di 1,54 miliardi, raddoppiato rispetto ai 774 milioni dello stesso periodo del 2020. Tra gli altri dati, i premi lordi sono in aumento del 5,5% a 38,09 miliardi, e il risultato operativo è salito del 10,4% a 2,996 miliardi. «Non è scontato avere risultati così buoni e solidi in un contesto sfidante. Siamo focalizzati sul fare quel che dobbiamo fare e saremo focalizzati fino all'ultimo giorno del 2021» ha detto Donnet. E chissà che quello in corso non sia davvero il suo ultimo anno al comando.