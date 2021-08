In Borsa un’altra giornata piatta

Di solito il mese di agosto in Borsa comporta scambi poco consistenti, e quindi variazioni degli indici che possono essere violente, e invece oggi Piazza Affari ha conosciuto un’altra giornata di indici piatti (Ftse Mib +0,02% a 25.356 punti e All Share +0,03% a 27.877). Pesano sull'umore degli investitori i numeri crescenti della pandemia in alcune zone del globo, che scoraggiano gli acquisti nonostante alcuni dati macro sopra le attese. Sul paniere principale a Milano spicca il rialzo di Stellantis (+4,23%) dopo i conti diffusi nella mattinata; bene anche l’azionista Exor (0,86%), mentre Ferrari perde il 2,63%. Nell’energia brilla Eni (+1,64%) e nella moda Moncler (+0,79%. Male Diasorin (-2,55%) e Buzzi Unicem (-2,51%). Misto il settore banche/finanza: Nexi -2,26% e Generali -1,04% mentre avanzano Fineco (+0,78%) e Intesa Sanpaolo (+0,52%).