Covid, Amazon rinvia il rientro in ufficio dei dipendenti corporate al 2022

Amazon ha deciso di rinviare il ritorno in ufficio per i dipendenti corporate negli Stati Uniti e nel resto del mondo dal 7 settembre al 3 gennaio. La societa' di commercio elettronico, che ha deciso il rinvio a causa dell'aumento dei casi di coronavirus provocati dalla variante Delta, prendera' le future decisioni in base alle linee guida delle autorita' sanitarie e alle decisioni dei governi locali per "assicurare che ci sia uno spazio di lavoro sicuro per i nostri dipendenti". Per i dipendenti non vaccinati, sara' obbligatorio l'uso della mascherina