Nemi, “Borgo diVino in tour 2021”

In questa estate 2021 all’insegna del turismo di prossimità, riscoprire i borghi più belli d’Italia accompagnati da un buon calice di vino è la proposta di “Borgo diVino”, appuntamento itinerante tra le eccellenze enogastronomiche del nostro Paese: un viaggio tra le regioni fatto di degustazioni, percorsi formativi ed esperienze suggestive, circondati da antiche mura, piccoli scorci e viste mozzafiato. L’ultimo weekend all’insegna dei sapori e dei colori dell’estate, e ultima tappa del tour, sarà dal 10 al 12 settembre a Nemi, nel cuore dei Castelli Romani, a pochi chilometri da Roma. Un’occasione (anche) per godersi la capitale in una delle stagioni più miti dell’anno, magari soggiornando all’Eitch Borromini, dimora storica nel cuore di Piazza Navona.

L’iniziativa “Borgo diVino in tour”, promossa dall’Associazione “I Borghi più Belli d’Italia”, celebra il mondo del vino e del turismo enogastronomico. Più di 100 le cantine italiane presenti, con circa 400 etichette di qualità proposte in degustazione e raccontate direttamente dai produttori o da sommelier professionisti: un mix di arte, storia, natura, tradizioni ed eccellenze enogastronomiche per riscoprire l’unicità di luoghi genuini e senza tempo. Per assaporare le diverse proposte occorre acquistare un voucher del costo di 15 euro direttamente nella città dove si svolge la tappa del tour oppure sul sito www.borgodivino.it. Il voucher dà diritto a un kit di degustazione e a 10 assaggi di vini presso gli stand delle cantine partecipanti.

L’ultima tappa di “Borgo diVino in tour 2021” è a Nemi, nel cuore dei Castelli Romani. Situato a pochi chilometri da Roma, circondato da un bellissimo lago, Nemi è uno dei borghi più caratteristici dei Castelli Romani: i suoi luoghi intrisi di storia e tradizioni accompagneranno i visitatori alla scoperta di sapori autentici. Dal 10 al 12 settembre, gli stand enogastronomici di “Borgo diVino” popoleranno gli affacci panoramici sul lago, intorno a Palazzo Ruspoli, per degustazioni alla scoperta di un territorio dove la viticoltura è una vera vocazione. Un incontro con la DOC Castelli Romani in tutte le declinazioni dei suoi bianchi secchi (da vitigni Malvasia, Trebbiano e Greco) ma anche rossi e rosati, prodotti e lavorati in un’area con una tradizione vinicola tra le più antiche d’Italia. Non mancherà un’ampia selezione di etichette nazionali che completeranno l’offerta.

Partecipare a “Borgo diVino” è anche un’occasione per scoprire un patrimonio artistico e storico che spesso si cela a pochi passi dalle grandi città. Scendendo fino al lago si può visitare l’antico tempio di Diana e il Museo delle Navi Romane, mete imperdibili di questo piccolo borgo famoso per la sua posizione e per la lunga storia che lo ha caratterizzato nei secoli. Nei dintorni si può visitare anche Castel Gandolfo, le ville tuscolane di Frascati fino ai più grandi monumenti della Capitale.

La Città Eterna ha molto da offrire nel mese di settembre, una delle stagioni più belle per concedersi un lungo weekend di relax circondati dalle opere più belle al mondo. Per il soggiorno a Roma si candida l’Eitch Borromini, antica dimora progettata dal Borromini con stanze affrescate e affacci sulla Fontana dei Quattro fiumi, realizzata dal Bernini, e sullo skyline del centro di Roma, dalla cupola del Pantheon a quella di San Pietro. L’albergo non è solo un luogo in cui fare base, ma trattandosi di un edificio storico è anche un oggetto di visita in sé: per citare un solo dettaglio, al primo piano si accede alla biblioteca privata dei Pamphilj, famosa per quantità e rarità di volumi e manoscritti e per l’affresco della volta eseguito da Francesco Cozza. Le camere sono tutte diverse una dall'altra, anche a seguito delle diverse destinazioni che il palazzo ha avuto nel corso dei secoli: scuola ecclesiastica, abitazione per il clero, libreria e convento.

Eitch Borromini – via di Santa Maria dell'Anima 30 – 00186 Roma

Tel. 06/6861425 – borromini@eitch.com – www.eitchborromini.com