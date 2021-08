Green Pass, l’allarme dei parchi divertimento: “Perso il 50% degli ingressi, il governo porti l’esenzione a 18 anni”

Nel primo week end di green pass obbligatorio, i parchi divertimento italiani hanno perso un ingresso su rispetto rispetto alla settimana precedente. Secondo l’Associazione Parchi Permanenti Italiani, aderente a Confindustria, il calo dipende dal fatto che i parchi si rivolgono prevalentemente ai teenagers, fascia della popolazione tra le meno vaccinate in assoluto.

«Non siamo pregiudizialmente contrari al green pass, personalmente punto a rendere Leolandia “Covid-Free” in autunno» dice Giuseppe Ira, presidente dell’Associazione Parchi Permanenti Italiani e di Leolandia che poi spiega: «I tempi non sono ancora maturi. Non ci sono abbastanza vaccinati tra i giovani e, soprattutto, sufficienti dosi di vaccino per rispondere alla domanda. Chiediamo al Governo, che ha voluto a tutti i costi inseguire il modello francese, di farlo fino in fondo. In Francia l’età minima per presentare il green pass è stata alzata a 18 anni e, soprattutto, in autunno sono già previsti ristori pari all’80% delle perdite subite per le aziende più danneggiate dal provvedimento. Qui in Italia, invece, l’unica certezza sono le perdite: molti parchi sono sull’orlo del fallimento nella pressoché totale indifferenza delle istituzioni. Se il trend sarà confermato, le imprese saranno costrette a sospendere la stagione, licenziando migliaia di lavoratori».

Prima dell’ultimo consiglio dei ministri, l’Associazione ha incontrato il mininistro del Turismo, Massimo Garavaglia, con l’obiettivo di sensibilizzare il governo sulle problematiche del settore, ma la richiesta di alzare l’esenzione del green pass fino a 18 anni è stata rigettata dall’esecutivo.

«Il Ministro – prosegue Ira – ci ha garantito che a settembre sono previsti dei finanziamenti per la categoria, riferiti alla intempestiva applicazione del green pass. Quanto agli effetti del provvedimento, Garavaglia è riuscito a salvaguardare hotel, terme e altre imprese turistiche: noi siamo stati tagliati fuori perché, nonostante il nostro apporto al sistema turistico del territorio, siamo ancora di pertinenza del Ministero della Cultura».

Fino al 2019 i parchi divertimento italiani, circa 230 tra tematici, faunistici e acquatici, generavano 1,1 milioni di pernottamenti ed erano visitati ogni anno da 20 milioni di italiani e 1,5 milioni di stranieri. Sempre nel 2019 il comparto ha generato un giro d’affari di 450 milioni di euro riferiti alla sola biglietteria, cifra che sale a 1 miliardo con l’indotto interno, come la ristorazione e il merchandising, e a 2 miliardi considerando l’indotto esterno, relativo ad esempio a centri commerciali, hotel e altri servizi in prossimità dei parchi. A livello di occupazione, il settore prima della pandemia impiegava 25.000 persone tra fissi e stagionali, 60.000 con l’indotto. Nel 2020 le aziende del comparto in media hanno registrato perdite del 75%, collocandosi a pieno titolo tra le più colpite dalla crisi: il 20% dei parchi ha rinunciato completamente all’apertura e alcune importanti realtà imprenditoriali italiane sono passate di mano a fondi di investimento stranieri.

A sostegno dei parchi è intervenuta anche la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni: «Tra i settori più colpiti dal lasciapassare imposto dal Governo c’è quello dei parchi divertimento, luoghi all’aperto frequentati soprattutto da giovani e famiglie con bambini. Mentre gli ospedali sono vuoti e i contagi abbondantemente sotto controllo, Draghi e Speranza hanno ben pensato di dare un’altra mazzata all'economia reale, colpendo quei settori che lavorano soprattutto nella stagione estiva. Chi ristorerà questi imprenditori per le enormi perdite che stanno registrando? Che fine faranno i lavoratori? Uno Stato che impedisce alle imprese di lavorare e produrre ricchezza è uno Stato destinato a far vivere le prossime generazioni nella povertà».