Cattolica Assicurazioni: la Procura indaga sulla vecchia gestione per possibili danni al patrimonio e per i soci

La Consob ha segnalato «tutta una serie di altre operazioni su cui è stato aperto» un modello 45 per «atti non costituenti notizia di reato»

Non si fermano le indagini della Procura di Verona sulla vecchia gestione di Cattolica dopo l'archiviazione dell'inchiesta per illecita influenza sull'assemblea. La Consob, a valle dell'ispezione del 2020, ha segnalato «tutta una serie di altre operazioni apparentemente irregolari o che comunque richiedono uno scandaglio di merito su cui è stato aperto» un modello 45 per «atti non costituenti notizia di reato» e che saranno approfondite allo scopo di verificare se hanno avuto effetti «lesivi» del «patrimonio della società» e abbiano provocato «danni per i soci». Lo ha detto all'Ansa il procuratore capo di Verona, Angela Barbaglio.

Barbaglio intende verificare «se ci sono stati danni per i soci» nelle vicende che hanno costretto «una società territoriale, locale, florida a cambiare completamente faccia» e «mettersi sostanzialmente nelle mani di Generali». Consob ha depositato a Verona due relazioni, a valle dell'ispezione, durata un anno, presso la compagnia, scaturita dallo scontro tra l’ex presidente Paolo Bedoni e l’ex amministratore delegato, Alberto Minali, culminato nel ritiro delle deleghe a quest'ultimo nell'ottobre del 2019. Nei documenti sono state segnalate una serie di anomalie al funzionamento della governance, nelle modalità del ritiro delle deleghe a Minali, nello svolgimento dell'assemblea del 2019 e nella raccolta delle deleghe di voto e negli investimenti della compagnia. Nelle relazioni «sono stati toccati diversi punti su investimenti, scelte di governance e di spese sostenute che sono oggetto di un distinto è autonomo accertamento» conclude Barbaglio.