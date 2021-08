Aeroviaggi triplica il fatturato sul 2019

Per una società attiva nel turismo triplicare il fatturato nel 2021 non è un risultato straordinario, se la base di partenza è il 2020 della pandemia. Ma la Aeroviaggi si segnala perché ha fatto +203% (cioè ha triplicato i ricavi) rispetto al 2019 pre-Covid. Il confronto riguarda il periodoi 1° gennaio-30 luglio dei due anni e la crescita dei ricavi ha riguardato tutte le 14 strutture del gruppo presenti in località di pregio di Sicilia e Sardegna tra cui Favignana Premium Resort & Villas, l’ultima novità della collection MANGIA’S, acquisita a marzo di quest’anno e situata in una delle destinazioni più suggestive del Mediterraneo.

L’incremento dei ricavi per camera ha ricevuto un forte impulso dal nuovo marchio MANGIA’S, cha ha contribuito a riposizionare il gruppo nel segnento premium, determinando un aumento delle tariffe oltreché dei volumi. Dall’avvio della stagione 2021 le prenotazioni nei Resorts & Clubs della collection MANGIA’S hanno portato a un boom di presenze, facendo registrare il tutto esaurito nelle prenotazioni nelle strutture, che hanno applicato tutte le misure di prevenzione anti-Covid. In particolare nel periodo maggio-luglio sono state registrate più di 25.000 prenotazioni di camere (+90% rispetto al 2020). Le presenze estere hanno provenienza principale dal Centro Europa e rimarcano il tratto distintivo di MANGIA’S quale marchio globale.

La famiglia proprietaria Mangia oltre a lanciare il marchio MANGIA’S ha fatto nel 2020 investimenti di restyling e ampliamento delle sue strutture premium per un valore complessivo di 15 milioni di euro. Un posizionamento reso possibile grazie alla solidità aziendale di Aeroviaggi S.p.A. che ha concluso il 2020 con un attivo patrimoniale di oltre 265 milioni di euro e un indice di redditività Ebitda positivo.