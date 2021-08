L’Afghanistan e la Cina zavorrano la Borsa

Giù Saipem e Tenaris, in controtendenza Italgas

La Borsa di Milano ha chiuso in ribasso (Ftse Mib -0,76% a 26.448 punti e All Share -0,73% a 28.998) la prima seduta settimanale arrestando il rally di agosto che l'aveva portata ai massimi dal settembre 2008; gli investitori si sono orientati a incassare qualche profitto, dopo la nuova tensione geopolitica legata all’Afghanistan e qualche segnale di rallentamento dell'economia cinese.

Da notare che il petrolio durante le contrattazioni a Milano è calato; in altri tempi i disordini in Afghanistan avrebbero suscitati nervosismo e accresciuto le quotazioni, ma ora non più.

Sul listino principale in flessione i titoli energetici con Saipem -2,37%, Tenaris -2,26%, Eni -1,39% e Enel -0,53%; in controtendenza Italgas (+0,78%). telecom arretra dello 0,89%. Nell’industria CnhI -1,87%, Leonardo -1,63%, Stellantis -1,44% e Ferrari - 0,62%. Per quanto riguarda i finanziari, Unicredit -1,30%, Intesa Sanpaolo -1,08% e Generali a -0,58%. Bene i difensivi Diasorin (+0,65%), Recordati (+0,56%) e Amplifon (+0,49%) e nella moda Moncler (-1,97%).