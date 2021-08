Posti assegnati a pagamento, multate quattro “low cost”

Enac: le compagnie aeree non possono chiedere sovrapprezzi per affiancare minori e disabili. La Lufthansa protesta per la svolta verde dell’Ue: “E’ troppo rapida”

In Italia l’Enac, ente di controllo del settore aereo, multa altre tre compagnie “low cost” (EasyJet, Volotea e Wizzair) dopo aver fatto lo stesso con Ryanair, per punire i sovrapprezzi sull’assegnazione dei posti a sedere, quando minori o disabili viaggiano a fianco dei genitori o di persone che li assistono; e in Germania il colosso dell’aria Lufthansa protesta con l’Ue a per le regole troppo severe sulla transizione energetica, che penalizzeranno le compagnie europee a vantaggio delle altre, e in alternativa propone tasse uguali per tutti sui biglietti aerei.

Per quanto riguarda l’Enac, il 15 agosto è entrata in vigore una norma che impone l’assegnazione gratuita dei posti a sedere sugli aerei ai minori e alle persone a mobilità ridotta vicino ai loro genitori o accompagnatori, e nella prima settimana sono già quattro le low cost pizzicate a violare la regola, e per questo multate: martedì è toccato a Ryanair, che dovrà pagare 35 mila euro, e ieri è stata la volta di EasyJet, Volotea e Wizzair, che «tuttora non hanno modificato i sistemi informatici e operativi, come prescritto e confermato dal giudice amministrativo, e nel momento delle prenotazioni continuano a richiedere un supplemento al costo del biglietto aereo per l’assegnazione di posti vicini agli accompagnatori di minori e disabili, salvo eventuale rimborso».

L’Enac potrà infliggere a ognuna delle tre compagnie multe da 10.000 a 50.000 euro. L’ente sollecita la collaborazione dei passeggeri, invitandoli a segnalare eventuali inadempienze utilizzando l’apposito modulo online.

Il no al green dei tedeschi

Quanto a Lufthansa, non rifiuta in linea di principio le regole dell’ Ue che prevedono di ridurre del 55% le emissioni di CO2 entro il 2030 rispetto al 1990, ma protesta per la maniera che è stata scelta per arrivarci. Il mix comprende una tassa sul cherosene, l’inasprimento dei diritti sulle emissioni, e l’obbligo di ricorrere a quote maggiori di carburante alternativo, che è meno inquinante ma più costoso. Tutte queste regole però possono essere imposte da Bruxelles solo alle compagnie europee e non a quelle extra-Ue, e questo, sottolinea la Lufthansa, avvantaggia le concorrenti che hanno sede al di fuori dei confini dell’Unione. Il gruppo tedesco teme fino a uno o due miliardi di euro di costi aggiuntivi all’anno. Se invece si decidesse di tassare i biglietti staccati in Europa da tutte le compagnie si incentiverebbe ugualmente il risparmio energetico, ma distribuendone l’onere allo stesso modo su tutti.

Ma questo è vero? La Commissione ha già preso in considerazione l’eventualità di una tassa sui biglietti anziché sul cherosene, ma ha concluso che tassare il carburante sia uno stimolo migliore e più diretto per ridurre l’impatto ambientale; e Bruxelles non nega che fra i suoi obiettivi dichiarati ci sia il disincentivo ai voli all’interno dell’Europa, per indurre invece un maggior numero di viaggiatori a ricorrere ai treni.

Per la Lufthansa chiedere una tassa sui biglietti aerei è una mezza rivoluzione, a cui la compagnia è indotta da circostanze straordinarie. «Abbiamo sempre sostenuto che la tassa sui biglietti non ci piace – afferma Cartsten Spohr, presidente e amministratore delegato del gruppo – ma avrebbe il pregio di generare lo stesso carico per ogni passeggero. Non ci piacciono le tasse, ma questa sarebbe l’unico strumento in grado di garantire una concorrenza equa». —

