Rekeep fa il check-up energetico ai Comuni

Può sembrare una piccola storia, ma per rendere “green” tutto il mondo bisogna fare così, un pezzo per volta. Il Comune di Anzola dell’Emilia, nella città metropolitana di Bologna, si è fatto fare un completo check-up energetico, seguito da interventi strutturali, ad opera di Rekeep S.p.A., capofila del principale gruppo italiano attivo nell’integrated facility management, per diventare un esempio virtuoso in termini di consumi e di emissioni, attraverso un importante piano di interventi di riqualificazione energetica degli edifici pubblici e della pubblica illuminazione. Il piano, del valore di 1,6 milioni di euro, che non peseranno sulle casse del Comune ma che saranno integralmente sostenuti da Rekeep, prenderà il via da settembre e consentirà un taglio dei consumi energetici del 25,74%, una riduzione delle emissioni in atmosfera pari al 354.171 kg di CO2 all’anno grazie a una nuova illuminazione pubblica e a immobili comunali più efficienti e confortevoli dal punto di vista climatico ed acustico.

Il nuovo contratto di gestione e manutenzione della pubblica illuminazione e degli impianti energetici termici ed elettrici degli edifici comunali, del valore annuo pari circa 800 mila euro per una durata di 15 anni, è stato aggiudicato a Rekeep dal Comune di Anzola dell’Emilia con la formula del Partenariato Pubblico-Privato (PPP): una soluzione contrattuale a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni che consente al Comune di assicurarsi, a fronte della medesima spesa storica per i due servizi, interventi di riqualificazione, che saranno totalmente a carico di Rekeep, per 1,6 milioni di euro, oltre agli oneri finanziari. Rekeep, infatti, gestirà l’illuminazione e gli impianti energetici per i prossimi 15 anni e rientrerà dell’investimento iniziale grazie alla maggiore efficienza garantita dagli interventi di riqualificazione che interesseranno complessivamente 15 edifici comunali, in larga misura istituti scolastici, a partire da settembre 2021, fino ad aprile 2023.

Il risparmio annuo che si otterrà grazie agli interventi di efficientamento sarà pari a 196,6 TEP/anno, ovvero quello che si avrebbe spegnendo circa 159 caldaie da appartamento per anno, mentre in termini ambientali le minori emissioni di CO2 in atmosfera avranno per l’aria di Anzola dell’Emilia un beneficio pari a quello che si otterrebbe piantando 505 nuovi alberi. E nulla viena di fare poi anche questo.

Rekeep conferma così la sua expertise nel settore dell’efficienza energetica; l’esempio virtuoso potrebbe essere replicato nei tanti comuni di piccole e medie dimensioni del nostro Paese, come evidenziato dalla ricerca realizzata dalla società di studi economici Nomisma dal titolo “Un Green New Deal sul patrimonio immobiliare pubblico: nuove economie ed effetti ecosistemici”, un programma complessivo di interventi di riqualificazione energetica e sismica sul patrimonio della pubblica amministrazione potrebbe costituire una soluzione concreta, sostenibile e virtuosa di transizione energetica per dare al nostro Paese una solida prospettiva di ripresa e di sviluppo, con effetti positivi in termini di PIL, occupazione, riduzione delle emissioni e dei consumi energetici. Gli immobili pubblici sono, infatti, tra gli edifici più energivori: la loro riqualificazione potrebbe non solo far compiere all’Italia un grande passo avanti in termini di efficienza e sostenibilità ambientale, ma permetterebbe anche di accrescerne il comfort interno, ridurre i consumi e quindi i costi e introdurre una apprezzabile riqualificazione urbanistica.