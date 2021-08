Piazza Affari su con Moncler e Nexi

Chiusura in rialzo per Piazza Affari, con l’indice Ftse Mib +0,49% a 26.046 punti e l’All Share +0,59% a 28.617 (cambio euro/dollaro +0,40% a 1,1718). A sostenere l'andamento della Borsa di Milano, assieme agli altri principali listini europei, contribuiscono le aspettative positive per il simposio di Jackson Hole. Fra i settori spiccano la moda con Moncler (+2,93% anche grazie al miglioramento della situazione della pandemia in Cina, un mercato importante per il gruppo), la finanza con Nexi (+2,89%), Unipol (+2,32%) e Unicredit (+1,95%), il medicale con Amplifon (+2,37%) e l’energia con Saipem (+2,25%) e Eni (+1,71%) grazie al recupero del prezzo del petrolio durante le contrattazioni a Piazza Affari. Concludono la giornata in negativo Enel (-2,11%), Recordati (-0,66%), Pirelli (-0,35%) e Diasorin (-0,32%).