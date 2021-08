In Borsa brillano Leonardo e CnhI

Chiusura piatta per Piazza Affari, con il Ftse Mib -0,07% a 26.027 punti e l’All Share -0,05% a 28.603 (cambio euro/dollaro +0,18% a 1,1740). Gli investitori, in attesa del simposio di Jackson Hole e di novità dalla Federal Reserve, si sono mossi fra dati macro contrastanti. Sul paniere principale della borsa di Milano in evidenza Leonardo (+2,81%) dopo i recenti annunci di nuovi contratti; sempre nella manifattura tonica anche CnhI (+1,16%). Bene Poste Italiane (+0,87%) e Prysmian (+0,86%) mentre arretrano Amplifon (-1,94%), A2A (-1,82%), Moncler (-1,51%) e Snam (-1,06%). —