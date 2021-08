Air France, una nuova lounge di design al Paris-CdG

All’aeroporto Paris-Charles de Gaulle la Air France ha inaugurato una nuova lounge al terminal 2F, quello dei passeggeri Schengen da cui partono i voli per l`Italia. Dedicata ai clienti Business e ai soci Flying Blue Elite Plus che viaggiano sulla rete Schengen a corto e medio raggio di Air France, questa lounge ha un’area di 3.000 m² e 570 posti a sedere distribuiti su due livelli.

In collaborazione con i team di Air France e del gruppo ADP, l'intero spazio e la maggior parte dei mobili sono stati progettati dall'agenzia Jouin Manku, fondata dall'architetto canadese Sanjit Manku e dal designer francese Patrick Jouin.

Dopo aver attraversato una passerella concepita come un atrio di passaggio, i clienti della compagnia aerea vengono accolti dai team Air France all'ingresso della lounge. Per garantire la scorrevolezza, dei totem permettono ai passeggeri di scannerizzare la loro carta d'imbarco e di accedere direttamente alla lounge. Sono inoltre disponibili uno spazio per il deposito bagagli e una vetrina che propone gli accessori di viaggio Air France Shopping. Nel cuore della lounge, si apre un’ampia vista sulla pista. La carta dei vini, scelta da Paolo Basso, miglior sommelier del mondo nel 2013, offre un'ampia selezione di vini e champagne.