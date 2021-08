Italgas e Terna guidano il calo della Borsa

Chiusura in ribasso per Piazza Affari, assieme agli altri principali listini europei. Il Ftse Mib ferma le contrattazioni in calo dello 0,76% a 25.861 punti, con l’All Share -0,70% a 28.459 (tasso di cambio euro-dollaro +0,26% a 1,1767). A pesare sull'umore degli investitori alcuni dati macroeconomici peggiori delle attese, come i sussidi di disoccupazione Usa e la fiducia dei consumatori tedeschi. Fra le poche azioni in rialzo spiccano quelle di Buzzi Unicem (+1,35%), seguite da Tenaris +0,93%, Azimut +0,81% e Saipem +0,30%, mentre Italgas fa -2,58%, Terna -2,25%, Snam -1,92% e Bper Banca -1,31%. —