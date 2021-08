Nuova Alitalia, da oggi in vendita i biglietti di Ita per i voli dal 15 ottobre in poi

Da oggi Ita, la nuova compagnia nata dalle ceneri di Alitalia, inizia come previsto la vendita di biglietti per i suoi voli. E' infatti attivo il sito www.itaspa.com per la vendita dei biglietti per i voli a partire dal 15 ottobre. Lo ha comunicato la compagnia aerea spiegando che l'avvio della commercializzazione dei biglietti segue il conseguimento (il 18 agosto scorso) delle necessarie certificazioni da parte dell'Enac, l'Ente nazionale per l'Aviazione Civile. Ita ha fatto sapere che il sito sarà solo un primo passo "di servizio", per consentire le prenotazioni: a breve nascerà un sito totalmente nuovo "basato sulle più innovative tencologie".

E i biglietti venduti fino ad ora? Alitalia, che ovviamente non vende più biglietti per voli successivi al 15 ottobre, diffonderà a breve una nota via e-mail a chi ha acquistato voli in partenza prima del 15 ottobre. Ai clienti verrà data una doppia possibilità: o sostituire il volo con un altro equivalente in partenza entro il 14 ottobre o chiedere il rimborso integrale del biglietto.

per le figure professionali da inserire successivamente nelle aree operative di volo e di terra e in quelle di staff. In linea con i valori e la strategia della compagnia, che punta con decisione sulla digitalizzazione dei processi aziendali per sviluppare un'organizzazione flessibile e snella, il processo di raccolta delle candidature avviene online, attraverso l'ausilio di innovative piattaforme digitali. Le candidature per il personale di Ita si possono inviare al sito cving.com/ita-jobs. Tante le figure professionali che Ita sta cercando, tra cui personale navigante di cabina, assunzioni personale navigante tecnico, cargo e responsabile della cyber sicurezza.

Sui primi passi della nuova compagnia pesano i «no» e i dubbi dei sindacati di categoria: nel primo incontro tra i vertici aziendali e parti sociali tutte le principali sigle sindacali hanno avanzato richieste e rivendicazioni, confermando per ora lo sciopero del 24 settembre.