Assicurazione gratuita anti-Covid alle Baleari

Nell’ambito del rilancio del turismo post-Covid sono da segnalare alcune iniziative delle Isole Baleari: i viaggiatori che lo desiderano possono usufruire dell'assistenza medica gratuita in viaggio fornita dalla compagnia assicurativa RACE fino al 31 dicembre 2021, con la copertura per le spese di trasporto, rimpatrio o prolungamento del soggiorno derivanti dal COVID-19. Inoltre, sono stati allestiti “hotel ponte” per fornire assistenza sanitaria alle persone positive o in quarantena. E il Servizio Sanitario delle Isole Baleari ha creato per i residenti una rete di punti COVID EXPRESS per sottoporsi a un test anti-genico senza bisogno di appuntamento e più di 50 centri autorizzati per i turisti che si trovano sulle isole e hanno bisogno di fare un test.

Fra le misure adottate, anche il controllo della capienza nei locali, la formazione dei lavoratori con i protocolli di prevenzione del COVID-19, la misurazione di CO2 nell'aria per una corretta ventilazione negli spazi chiusi e l'implementazione di “bolle sociali” – persone che convivono regolarmente nello stesso luogo – sul posto di lavoro.

A causa della situazione attuale, si devono prevedere alcune restrizioni speciali per viaggiare alle Baleari. Prima di visitarle, le autorità raccomandano di controllare tutte le informazioni sulla sicurezza su safetourism.illesbalears.travel