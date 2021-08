Natura e turismo di stralusso alle Cascate Vittoria

Quando c’è crisi economica vale di solito la regola per cui gli unici consumi che non soffrono sono quelli di lusso – perché i ricchi, anche se un po’ meno ricchi, sono sempre ricchi. Avendo fede nelle regole, proviamo ad applicarle al turismo, e in questa fase di rilancio post-Covid proponiamo la più strafiga fra le proposte di Condé Nast Johansens, la bibbia del turismo di stralusso. In un elenco di 10 strutture, in vari continenti, «immerse nella natura più selvaggia e incontaminata, per far vivere esperienze irripetibili e momenti indimenticabili», spicca il Victoria Falls River Lodge, sul fiume Zambesi, nello Zimbabwe: le poderose Cascate Vittoria possono essere viste in lontananza da questo safari lodge privato all'interno del Parco Nazionale dello Zambesi, che accoppia natura incontaminata e comfort di lusso includendo spa, piscina a sfioro, palestra e una cucina garantita come eccezionale, oltre che safari per avvicinare e fotografare leoni, elefanti, ippopotami, giraffe, coccodrilli, zebre, bufali, impala e chi più ne ha più ne metta.

Gli altri nove resort, proposti da Condé Nast Johansens come il meglio del meglio, sono:

Puerto Valle, Iberá Wetlands, Argentina

Bio Habitat Hotel, Colombian Coffee Triangle, Colombia

RiverView Ranch, Western Montana, USA

Kapama Karula, Kapama Private Game Reserve, South Africa

Drake Bay Getaway Resort, Osa Peninsula, Costa Rica

Sandfontein Lodge and Nature Reserve, Southern Namibia

Gaïa Riverlodge, Mountain Pine Ridge Forest Reserve, Belize

Delfin Amazon Cruises, Perú

Makanyi Private Game Lodge, Timbavati Game Reserve, South Africa

Finalmente il mondo si riapre, è ora di tornare a viaggiare.