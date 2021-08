Cnh Industrial acquista Sampierana per 101,8 milioni di euro

Cnh Industrial fa shopping in Italia e acquisisce la romagnola Sampierana, produttrice di escavatori cingolati, per 101,8 milioni di euro. Nata negli anni '50 dalla bottega artigiana del ferro di Aleardo Para e oggi, sotto la gestione dei figli Cesare e Moreno, produttore di sottocarri cingolati, miniescavatori e pale compatte, l’azienda ha sede a San Piero in Bagno (provincia di Forlì e Cesena), occupa 350 addetti e fattura un centinaio di milioni di euro.

L'accordo, spiega una nota del gruppo controllato da Exor, holding della famiglia Agnelli, prevede l'acquisizione del 90% del capitale sociale per poi ottenere il 100% del controllo dell'azienda nel corso dei quattro anni successivi al closing dell'operazione. Il corrispettivo sarà finanziato con la liquidità disponibile di Cnh Industrial. «Questa ultima acquisizione strategica - commenta Scott Wine, amministratore delegato di Cnh Industrial - darà un'accelerazione alla crescita del nostro segmento delle macchine per le costruzioni».

Il gruppo Sampierana ha registrato anno dopo anno un trend positivo degli utili, in particolare in Europa ed è rinomato, sostengono in Cnh, per affidabilità, qualità e tecnologia innovativa. «L'ampio portafoglio prodotti, l'elevata capacità di personalizzazione e i prototipi esistenti di macchine elettriche consentiranno a Cnh di aumentare l'offerta propria di prodotti e tecnologie». Il gruppo controllato da Exor conferma dunque il proprio impegno a investire per far crescere il business delle macchine per le costruzioni, migliorando il proprio posizionamento nel mercato ad alta richiesta degli escavatori mini e midi.

Sampierana è presente in Italia, dove si trovano il suo quartier generale (a San Piero in Bagno in provincia di Forlì e Cesena) e i siti produttivi (a Modena), ma ha anche una sua controllata al 100% in Cina, con stabilimento a Kunshan. Nel 2017 era entrata nel progetto Elite di Borsa Italiana.