Ita: sindacati sul piede di guerra per le assunzioni della nuova Alitalia. Chiesta “convocazione urgente” a commissioni Parlamento

Nel giorno del secondo incontro tra i sindacati e i rappresentanti di Ita, la società chiamata a rilevare il marchio Alitalia e alcune delle sue attività, lo scontro tra le due fazioni prosegue. Lo dice chiaramente il segretario nazionale della Uilt, Ivan Viglietti, al termine della prima parte dell'incontro, stavolta focalizzato sul contratto di lavoro dei dipendenti della società che per l'ennesima volta nascerà dalle ceneri della ex compagnia di bandiera: «La distanza tra aziende e sindacati resta notevole». Domani, dalle 10.00 del mattino, si terrà un nuovo incontro tra Ita e sindacati che dovrebbe riguardare la parte normativa del volo, piloti e assistenti.

«Ita - scende più nel dettaglio Viglietti - vuole chiudere temporaneamente le candidature per tirare una linea e procedere alle assunzioni per lo startup della società. Noi chiediamo che la piattaforma rimanga aperta perché riteniamo poco utile chiuderla per poi riaprirla dato che il tema degli organici è in evoluzione». Il sindacalista ha poi confermato le indiscrezioni circolate fin dal mattino, secondo cui delle circa 11.500 candidature complessivamente arrivate, il 10-15% sarebbe riconducibile a lavoratori di Alitalia, soprattutto piloti (30%) e assistenti di volto (20 per cento).

Ecco che così i sindacati hanno deciso di scrivere alle commissioni Trasporti di Camera e Senato, chiedendo una “convocazione urgente” sulla vertenza Ita-Alitalia, finalizzata al «proseguimento del confronto in sede istituzionale alla presenza di tutti i dicasteri interessati», come si legge nella lettera firmata da Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti, Ugl Trasporto aereo. Scrivono i rappresentanti dei lavoratori: «Gli accadimenti recenti in relazione alla sempre più critica situazione di Alitalia in amministrazione straordinaria, al processo di nascita della newco Ita, alla definizione del piano industriale della nuova compagnia di bandiera, alle interlocuzioni in corso con l'Unione Europea e più in generale al contesto di drammatica crisi del settore che è causa di forti preoccupazioni sul versante occupazionale, impongono riflessioni ed interventi da parte delle Istituzioni, dalle scriventi più volte sollecitate, e che non possono più essere rinviati».

Pertanto, concludono i sindacati, «anche alla luce delle recenti comunicazioni in relazione all’acquisizione da parte di Italia Trasporto Aereo spa della disponibilità di alcuni cespiti inerenti il settore Aviation di Alitalia Sai in amministrazione straordinaria» e «considerato il grande impatto sociale e occupazionale della vertenza che riguarda circa 10.500 lavoratori diretti più l'indotto, le scriventi organizzazioni sindacali sono a richiedere un'urgente convocazione per il proseguimento del confronto in sede istituzionale alla presenza di tutti i dicasteri interessati».

Anche la politica appare sul piede di guerra per la vertenza. «È urgente – afferma afferma Stefano Fassina di Leu - l'audizione dei ministri Franco, Giorgetti, Giovannini e Orlando in Commissioni Trasporti e Industria di Camera e Senato. Il piano per Ita, illustrato dal presidente Altavilla alle organizzazioni sindacali, è insostenibile sia per l'ulteriore aggravamento delle condizioni di lavoratrici e lavoratori che verranno assunte, sia per le prospettive dell'azienda. Ita si prospetta come una low cost senza futuro e inservibile come compagnia di bandiera. È decisivo capire se il ministro Giorgetti e il ministro Orlando condividano l'annuncio di Altavilla di uscita di Ita da Assaereo così da consentire la disapplicazione del Ccnl della categoria, nonostante una norma del Decreto Rilancio ne preveda l'applicazione a tutti gli operatori presenti in Italia. Come è decisivo – aggiunge Fassina - sapere se il governo ha affidato al vertice di Ita l'obiettivo di scatenare una guerra tra disperati per il lavoro senza alcuna attenzione all'anzianità di servizio e a carichi familiari. Auspico che i presidenti delle commissioni competenti raccolgano subito l'appello a loro rivolto oggi dalle organizzazioni sindacali. La Lega salvaguarda i suoi interessi al Nord, ma Il M5S e il Pd vogliono rimanere a guardare?».

Intervenuto sulla questione anche il senatore di Forza Italia, Renato Schifani: «Nuovi disoccupati a Palermo, più opportunità in Romania. È l'inaccettabile epilogo della vicenda riguardante il call center di Ita dopo l'aggiudicazione della gara d'appalto da parte della società Covisian, subentrata alla precedente gestione di Almaviva. È indispensabile intervenire affinché venga fermata questa emorragia di posti di lavoro al sud, e in particolare in una città complessa come Palermo. Attendiamo dal governo una parola di doverosa chiarezza».