La Brexit fa crollare il Made in Italy alimentare

Con la Brexit gli abitanti dell’Oltremanica abbandonano anche la dieta mediterranea, facendo crollare del 28% le importazioni di pasta italiana e con quote decrescenti gli altri prodotti: salsa di pomodoro Made in Italy -16%, olio extravergine di oliva -13% e formaggi -9%, ma con i vini che resistono meglio di tutti (-7%) alla ritirata dei consumi. È quanto emerge dall’analisi della Coldiretti sugli effetti dell’uscita del Regno Unito dall’Unione europea; lo studio elabora i dati Istat relativi ai primi cinque mesi del 2021.

Non è che i consumatori britannici ci boicottino per nazionalismo, e Londra non ha nemmeno alzato barriere o dazi; più semplicemente, a pesare sull’export alimentare italiano nel Regno Unito sono le difficoltà burocratiche e amministrative sorte con l’uscita dall’Ue; le criticità maggiori, osserva la Coldiretti, «riguardano le procedure doganali e l’aumento dei costi di trasporto dovuti a ritardi e maggiori controlli».

Tali difficoltà mettono a rischio i 3,4 miliardi di euro delle nostre esportazioni agroalimentari Oltremanica. Prima della Brexit il Regno Unito si classificava al quarto posto tra i partner commerciali del Belpaese per cibo e bevande dopo Germania, Francia e Stati Uniti, ora andrà verificato che cosa cambierà. Dopo il vino, con il Prosecco in testa, al secondo posto tra i prodotti agroalimentari italiani più venduti in Gran Bretagna ci sono i derivati del pomodoro, seguiti da pasta, formaggi, salumi, olio d’oliva, Grana Padano e Parmigiano Reggiano.

La Coldiretti sottolinea un’altra preoccupazione, non legata solo alla Brexit: le difficoltà nei rapporti commerciali fra Regno Unitio e Unione Europea rischiano di esacerbare un problema di vecchia data, favorendo un flusso sostitutivo Oltremanica di cibi e vini contraffatti, che imitano malamente gli originali; il danno per l’Italia è doppio, perché si perde un mercato e per di più si rovina la reputazione dei nostri prodotti, visto che molti consumatori stranieri sono inconsapevoli e si fanno una cattiva opinione di prodotti scadenti che credono italiani. Ogni anno nel mondo il falso Made in Italy fattura una somma enorme, circa 100 miliardi di euro.