La Bce inizia la fase 2: al via la riduzione degli stimoli pandemici con gradualità

Inizia la fase due per la Banca centrale europea. Ovvero, quella del ritiro della liquidità straordinaria per arginare la pandemia di Covid-19. Il numero uno della Bce, Christine Lagarde, ha confermato le indiscrezioni che giravano alla vigilia della riunione di oggi. E ha appoggiato la linea tracciata da Jens Weidmann, presidente della Bundesbank, il quale ha evidenziato due settimane fa che le condizioni attuali consentono un’exit strategy graduale. Così sarà. Si inizierà con la riduzione degli acquisti di titoli del programma pandemico.



Ai primi giorni di settembre, quasi sottotraccia, Lagarde aveva spiegato cosa succederà nei prossimi mesi. “Bisogna essere chirurgici: non è più una questione di sostegno massiccio, quanto di sostegno mirato per quei settori che sono stati gravemente danneggiati”. Così Lagarde, in una discussione con Klaus Schwab, numero uno del World economic forum (Wef), aveva mappato l’evoluzione del Pandemic emergency purchase programme (Pepp), il piano d’acquisto di titoli pubblici e privati dell’eurozona lanciato nel marzo 2020 e aumentato nel giugno di un anno fa, fino a toccare quota 1.850 miliardi di euro. La priorità sarà dunque continuare il supporto, che sarà ritirato in modo graduale, ma focalizzandosi sui segmenti industriali rimasti indietro. Come nel caso dell’automotive, colpito nel cuore dalla crisi delle materie prime. Crisi che, secondo l’amministratore delegato di BMW, Oliver Zipse, durerà per buona parte del 2022.



Detto, fatto. Il Consiglio direttivo, spiega la nota alla decisione di oggi, “ritiene che condizioni di finanziamento favorevoli possano essere mantenute con un ritmo moderatamente inferiore di acquisti netti di attività nell’ambito del programma di acquisto di emergenza pandemica (Pepp) rispetto ai due trimestri precedenti”. Traduzione: inizia il viatico verso quella che sarà la seconda fase dell’emergenza, dedicata al consolidamento della crescita. La nuova strategia della Bce accoglie quindi le istanze portate all’attenzione di Lagarde, e dell’intero Consiglio direttivo, da parte di Weidmann. Il quale, a inizio mese, aveva sottolineato un aspetto. Pur considerando ancora “appropriato” l’attuale assetto di politica monetaria, impossibile continuare a creare distorsioni sul mercato quando la situazione, per via di un’efficace campagna vaccinale, sta migliorando ben oltre le stime di inizio anno. “La prima P in Pepp sta per pandemia, non permanente, e questo per una buona ragione”, ha rimarcato Weidmann, trovando l’appoggio di Austria, Paesi Bassi e Belgio. Parole che sono coerenti con quanto detto dalla Bce fin dal lancio del Pepp. Vale a dire che gli stimoli sarebbero rimasti attivi fino a quando l’emergenza non fosse terminata. Tuttavia, con le campagne vaccinali entrate a regime e con lo spauracchio, sempre più concreto, di un’inflazione oltre il 2% in modo persistente, ricalibrare gli strumenti a disposizione pare doveroso. Inflazione che, secondo quanto detto da Lagarde, dipende da fattori temporanei, che non impatteranno sulla crescita economica nei prossimi mesi. Così come la variante Delta, che non porterà a nuovi lockdown, semmai a un rallentamento dell’attività.Sul fronte più caldo, quello dei prezzi al consumo, lo scenario è chiaroscurale. Come detto da Lagarde nel discorso a latere della decisione del Consiglio direttivo, “le nuove proiezioni prevedono un'inflazione annua al 2,2% nel 2021, all’1,7% nel 2022 e all’1,5%nel 2023, riviste al rialzo rispetto alle precedenti proiezioni di giugno”. Allo stesso tempo, ha spiegato Lagarde, l’inflazione al netto delle fiammate dei prezzi dei prodotti alimentari ed energetici “si prevede che raggiunga una media dell’1,3% nel 2021, dell’1,4% nel 2022 e dell’1,5% nel 2023”. Numeri rivisti al rialzo rispetto a giugno, ma comunque al di sotto del target, flessibile, del 2% fissato da Francoforte.Date le condizioni, che restano precarie e fragili, l’opzione è quella del pragmatismo adattivo, come fatto da Janet Yellen nel suo mandato alla Federal Reserve. Di conseguenza il riassetto non vuol dire, bene ricordarlo, che ci sarà un drenaggio completo. E potrà essere ricalibrato ad hoc. Come fa notare il capo economista europeo di S&P Global, Sylvain Broyer, non è tutto oro quel che luccica. “Ridurre gli acquisti netti, anche fino a zero, non equivale a una stretta quantitativa”, dice. “Il passo politico che arriva subito dopo il tapering, ovvero il momento in cui la Bce smetterà di reinvestire nelle attività in scadenza detenute nell'ambito dei suoi due programmi di Qe, è più importante per la curva dei rendimenti”, sottolinea. E sarà quello il momento della verità per Lagarde. “Data la durata dei portafogli Pepp e App (Asset purchase programme, attivo da prima della pandemia, ndr) e le attuali linee guida sui reinvestimenti, il bilancio della Bce non inizierà a ridursi fino alla fine del decennio e la politica monetaria non si restringerà prima che Francoforte abbia interrotto i reinvestimenti”, spiega Broyer. Ne deriva, di conseguenza, che secondo l’economista di S&P “la curva dei rendimenti può rimanere piatta fino a quel momento”. In altre parole, l’attuale regime potrebbe durare oltremisura. Sebbene in modo diverso, più morbido.La nuova normalità post-Covid sarà simile a ciò che c’era prima. Ovvero un sostegno della politica monetaria sul mercato del credito, come fu per il crac di Lehman Brothers del settembre 2008 e per la fase più acuta della crisi dei debiti sovrani dell’eurozona. L’obiettivo? Non inceppare la ripartenza. Ma, come segnalato da più membri della Bce, non sono necessari sforzi ulteriori. Conferma ulteriore della tempestiva, e soddisfacente, risposta di Francoforte alla crisi sanitaria che ha sconvolto il mondo un anno e mezzo fa.