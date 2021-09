Fox acquisisce il tabloid di gossip Tmz per 50 milioni di dollari

Fox ha deciso di investire sul gossip e si è assicurato per 50 milioni di dollari Tmz, sito web e canale conosciuto per la tempestività delle notizie sulle celebrità.

Il marchio di notizie e intrattenimento era di proprietà di WarnerMedia, che possiede anche la Cnn. Ma la società madre di WarnerMedia, AT&T, si sta liberando di alcuni asset sia per ripianare il suo debito sia per aprire la strada agli investimenti nel 5G e ha quindi deciso di vendere il marchio.

«Il marchio unico e potente che Harvey ha creato in Tmz ha cambiato per sempre l'industria dell'intrattenimento e siamo entusiasti di dargli il benvenuto alla Fox» ha dichiarato il presidente esecutivo e Ceo di Fox Corporation, Lachlan Murdoch. Fox gestirà tutti i canali di Tmz compresi i suoi programmi, Tmz e Tmz Live, che già vanno in onda su 18 reti affiliate di proprietà di Fox Television Stations.

Negli anni, l'azienda ha guadagnato notorietà per i suoi scoop: ad esempio è stata la prima realtà editoriale a riportare la morte di Michael Jackson e di Prince, e anche la sfuriata antisemita di Mel Gibson. Dopo alcuni anni di innovazione, si è poi concentrata sulla tv e i video. Tmz ora sarà sotto la proprietà di Rupert Murdoch, che sta rivoluzionando un po' il modo di fare giornalismo con i suoi giornali come il New York Post, il britannico The Sun e l'australiano Daily Telegraph.