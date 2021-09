Smart working, pronta la bozza sul lavoro agile nella Pa: il 22 settembre nuovo incontro

I lavoratori della pubblica amministrazione interessati al lavoro agile dovranno fare un accordo scritto che preveda la durata dell’accordo, le modalità di svolgimento della prestazione fuori dalla sede abituale «con indicazione delle giornate di lavoro da svolgere in sede e di quelle da svolgere a distanza». Lo si legge nella bozza dell’Aran ai sindacati secondo la quale dovranno essere indicate nell'accordo anche le modalità di recesso , le fasce di operabilità, di contattabilità e di inoperabilità, i tempi di riposo e le modalità di esercizio del potere di controllo del datore di lavoro. Il prossimo incontro sarà il 22.

L’accordo individuale per il lavoro agile tra amministrazione e lavoratore impegnato ovviamente in attività eseguibili a distanza dovrà contenere «le modalità di esercizio del potere direttivo e di controllo del datore di lavoro sulla prestazione resa dal lavoratore all'esterno dei locali dell’amministrazione nel rispetto dell’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori» sugli impianti audiovisivi (controllo a distanza esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e previo accordo collettivo).

Nella nuova bozza vengono confermate le tre fasce orarie previste per la prestazione lavorativa (operatività, contattabilità e inoperabilità, fascia quest’ultima nel quale il lavoratore non può erogare nessuna prestazione). Nelle giornate di lavoro agile non si possono fare straordinari, trasferte né lavoro disagiato. Per sopravvenute esigenze di sevizio il lavoratore può essere richiamato in sede ma la comunicazione deve arrivare almeno il giorno prima della necessaria presenza in sede. Per accompagnare il percorso di introduzione e consolidamento del lavoro agile «saranno previste specifiche attività formative» che dovranno perseguire l’obiettivo di addestrare il personale all’utilizzo delle piattaforme di comunicazione e degli altri strumenti previsti per operare in modalità agile. L’amministrazione dovrà anche diffondere modelli organizzativi che rafforzino il lavoro in autonomia, l’empowerment, la delega decisionale, la collaborazione e la condivisione delle informazioni».