Caro benzina, prezzi al massimo dal 2014, le associazioni dei consumatori: “Stangata da 338 euro all’anno”

Il prezzo settimanale della benzina è salito a 1,671 euro. Il massimo raggiunto da sette anni a questa parte. Era il 2014 il costo al litro ha toccato quota 1,681 euro. Secondo i dati del ministero della Transizione Ecologica il gasolio si attesta a 1,517 euro, valore massimo dal 27 maggio 2019, quando ha di poco superato l’euro e cinquanta.

Una cifra che ha destato la preoccupazione dell’Unione nazionale consumatori: «Bisogna che il Governo intervenga non solo su luce e gas – commenta il presidente Massimo Dona – ma anche sul caro benzina, riducendo le accise sui carburanti. Altrimenti queste tre voci rischiano di far schizzare verso l'alto l'inflazione con ripercussioni sul potere d'acquisto delle famiglie e, di conseguenza, sui consumi».

Ecco cosa fa gonfiare il prezzo della benzina: tutte le accise dal 1935

Secondo le rilevazioni dell’associazione, un pieno da 50 litri è aumentato di 11 euro e 46 centesimi da inizio anno. Il rabbocco completo di un’auto a gasolio ha subito un ricato di quasi dieci euro. «Dall'inizio dell'anno – prosegue Dona – si tratta di un rincaro del 15,9% e del 15% in base al carburante considerato. Su base annua è una stangata di 275 euro per le auto a benzina e di 237 euro per il gasolio». Il rincaro sarebbe maggiore se si prende come base di partenza il mese di settembre 2020: «Dalla rilevazione del 21 settembre 2020, quando la benzina era pari a 1.389 euro al litro e il gasolio a 1.267 euro al litro, un pieno da 50 litri costa 14 euro e 10 cent in più per la benzina e 12 euro e 46 cent in più per il gasolio. Un rialzo del 20,3% e del 19,7%. Da un anno all’altro si tratta di un aumento di 338 euro all'anno per la benzina e a 299 euro per il gasolio».