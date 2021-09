“Il virus ha caricato il web e il futuro delle banche sono i nuovi servizi misti”

«È finita l’epoca del trading online, ora bisogna parlare di investimenti in forma telematica». E il Nord-Ovest è fra le realtà più attive. Il pragmatismo di Vincenzo Tedeschi, amministratore delegato di Directa, la Sim torinese pioniera della negoziazione di titoli online, è chiaro. Anche e soprattutto dopo la pandemia, che ha accelerato i processi di digitalizzazione dell’economia e ha avvicinato le persone al web, visto non più come un nemico ma come un compagno della quotidianità.

Come è cambiato il panorama del trading online?

«Siamo passati attraverso diverse fasi. Ed è sicuro che in Italia, in generale, c’è stata una velocizzazione importante in tal senso. Fin dagli albori. Basti pensare che Borsa Italiana è stata una delle prime ad adottare il mercato telematico di negoziazione. Veniva, in pratica, bypassato l’intervento dell’operatore umano. Fra le prime al mondo Piazza Affari è stata fra le Borse che hanno appoggiato gli scambi telematici. Elemento che ha favorito il trading online, che ha anche permesso di dimezzare i costi della negoziazione».

E sul fronte del Nord-Ovest? Come si è evoluto?

«Partiamo

da un dato, legato alla pandemia. Directa ha raddoppiato i clienti nell’ultimo anno e mezzo rispetto ai clienti presi nei nostri 25 anni di attività. Ed è una clientela più votata agli investimenti, invece che al trading in senso stretto. E abbiamo notato che per il Piemonte c’è stata una forte sovrapenetrazione rispetto alla media nazionale. A fronte di una popolazione residente pari al 7% del totale su base domestica, i nostri nuovi clienti sono stati l’11 per cento. Fattore che ci fa affermare che c’è stata una maggiore predisposizione alla digitalizzazione, e quindi ai nostri servizi».

Liguria e Valle d’Aosta?

«In Liguria non si è verificato. A fronte del 2,56% di popolazione residente, i nostri nuovi clienti sono stati esattamente il 2,56%, quindi con impatto neutro. Per ciò che riguarda la Valle d’Aosta, invece, a fronte dello 0,2% di popolazione residente, ha visto un incremento dello 0,17 per cento. Quindi abbiamo due regioni neutre e un Piemonte che sovraperforma».

E il fronte anagrafico? Più giovani si sono avvicinati al trading?

Rispetto all’Italia, c’è un 14% di popolazione fra i 25 e i 35 anni a livello anagrafico. Noi abbiamo il 32% di quella fascia che fa negoziazione online. Stessa cosa fra i 35 e i 45 anni, dove c’è un 18% su base nazionale a fronte di un 27% di nostri clienti».

Cosa aspettarsi nei prossimi anni dal quadrante Nord-Ovest?

«Sebbene siamo diretti sull’intero territorio nazionale, la strategia si sta focalizzando con partnership ad hoc con diverse realtà del territorio. Come nel caso delle banche di credito cooperativo, in modo che il cliente possa andare a utilizzare un servizio misto, così da detenere liquidità e titoli presso la sua banca di fiducia, ma poi negoziare con noi. È il caso di Banca d’Alba, Banca Alpi Marittime, la Cassa rurale di Boves e la Bcc di Cherasco».