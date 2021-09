John Elkann e Bono insieme per una Torino più green: inaugurato il giardino pensile sul tetto del Lingotto

Metti un pomeriggio sul tetto del Lingotto a Torino, una 500 tutta rossa, Bono Vox, il mitico cantante degli U2, insieme al presidente di Stellantis, John Elkann, e i suoi fratelli Ginevra e Lapo. E la presentazione del giardino pensile lungo la pista sopra l’ex stabilimento ristrutturato da Renzo Piano diventa un evento dal sapore internazionale. La rockstar è l'ospite d'onore della giornata e la vettura rossa, la 500 RED full electric è il primo frutto della collaborazione con Red, la fondazione benefica di cui Bono è cofondatore con Bobby Shriver.

RED è stata fondata nel 2006 per spronare aziende e singole persone a unirsi per sconfiggere definitivamente l’Aids. Attualmente è impegnata anche nella lotta contro il COVID-19, e ha raccolto poco meno di 700 milioni di dollari a favore del Global Fund. Tale somma ha consentito di aiutare oltre 220 milioni di persone. Oggetti iconici di colore rosso come l’Ipad, Iphone, le cuffie audio sono diventati veri oggetti di culto. La 500 è la prima auto che aderisce al progetto. La cifra che i brand Fiat, Jeep e Ram si sono impegnati a devolvere consentirà di finanziare altri programmi salvavita nei luoghi in cui c’è maggiore bisogno. Grazie alla partnership con RED, i brand di Stellantis si uniscono alla lotta contro le pandemie e offrono ai propri clienti l’opportunità di fare altrettanto.

«Questa partnership con Fiat, Jeep e Ram - dice Bono - è un'arma potente nelle mani di RED per la lotta contro le pandemie e contro la noncuranza che le alimenta. Non è carità fare arrivare vaccini dall'altra parte del mondo. Per me è assurdo che se ne parli ancora come se fosse fare beneficienza. Non possiamo sconfiggere questo virus se non lo sconfiggiamo ovunque».

Non solo 500, comunque. La giornata è anche l’occasione per consegnare simbolicamente il nuovo parco urbano sospeso più grande d’Europa alla città di Torino, affiancato da Casa 500, qualcosa di più di un semplice museo che racconta la nascita e l’evoluzione della mitica utilitaria: piuttosto una rassegna del più iconico made in Italy che ha contribuito a cambiarci la vita. Il Lingotto come simbolo della rinascita green. Più di 40mila piante appartenenti a 300 specie e varietà per il giardino nato sull'iconica pista, un polmone verde nella città di Torino, aperto a tutti.

«Il Lingotto riafferma la sua originale vocazione a innovare e stupire, e diventa il simbolo di una città impegnata a costruire un futuro sostenibile. - dice John Elkann - Questa è la Torino a cui sono legato, la città in cui ho deciso di vivere con la mia famiglia, e quella che spero le prossime generazioni possano conoscere e apprezzare».

Gli fa eco la sorella Ginevra, presidente della Pinacoteca Agnelli: «Il Lingotto è un luogo magico, iconico, simbolo dell'industrializzazione italiana, che ha saputo trasformarsi nel tempo per rispondere a nuove necessità».

Il presidente di Stellantis ribadisce gli investimenti del gruppo nel comparto elettrico a sostegno della carbon neutrality: 30 miliardi di euro nei prossimi 5 anni. «Il viaggio della 500 continua ancora oggi, da Torino, dove viene prodotto il modello full-electric, nel nostro stabilimento di Mirafiori, a pochi chilometri da qui - prosegue - Stellantis ha investito 2 miliardi di euro a Mirafiori per produrre auto full-electric e ibride e realizzare progetti innovativi come ad esempio l'infrastruttura di ricarica smart-grid: un chiaro e importante segnale di fiducia non solo per le donne e uomini che ci lavorano, ma per l'intero distretto automobilistico della città».

L’ambizioso obiettivo di Stellantis è di offrire una versione elettrica per ogni modello prima della fine di questa decade. i piani prevedono il lancio di veicoli elettrici all'avanguardia: i modelli a basse emissioni oggi sono 23 e diventeranno 29 entro la fine dell'anno. «Abbiamo la più vasta gamma di veicoli pure electric nel settore B in Europa e modelli di successo come l'iconica city car 500e, best seller in 12 Paesi - insiste Elkann - Stiamo lanciando quest'anno tre nuovi veicoli commerciali a idrogeno per il mercato europeo con i marchi Peugeot, Citroen e Opel e stiamo guidando il progetto Vehicle-to-Grid qui a Torino, il più grande del suo genere al mondo. Infine, abbiamo stretto una partnership per la creazione della joint venture Acc che produrrà batterie con il più alto livello di prestazioni, consentendo una mobilità pulita ed efficiente per tutti e sostenendo al contempo la transizione della produzione da un'era a combustione a un'era elettrica».