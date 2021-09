Cina, Evergrande prova a evitare il default: «Ogni sforzo per riprendere lavoro e produzione»

«L’azienda farà del suo meglio per riprendere lavoro e produzione». Lo promette in una nota Hui Ka Yan, presidente e fondatore di Evergrande, il colosso immobiliare cinese sull’orlo del fallimento. Ka Yan ha anche annunciato che la «priorità assoluta» sarà aiutare gli investitori retail a riscattare i prodotti di investimento venduti da Evergrande.

Il caso sta mettendo in apprensione l’economia mondiale, visto che alcune stime parlano di un debito complessiovo di 305 miliardi di dollari. L’azienda ha annunciato di aver provveduto al pagamento di una cedola da 35,9 milioni di dollari su un bond domenstico in scadenza oggi. Sempre nella giornata odierna, il gruppo deve onorare interessi per 83,5 milioni di dollari di un altro bond, questo in valuta statunitense.

Nel frattempo, la nota del presidente Hui Ka Yan rassicura i mercati: il titolo di Evergrande sale del 10%, riducendo comunque il rialzo di inizio seduta, quando era volato alla borsa di Hong Kong di oltre il 20%.

Anche dall’altra parte del Pacifico filtra maggiore tranquillità. «Non c’è un’elevata esposizione diretta degli Stati Uniti a Evergrande» ha dichiarato nella serata di ieri il presidente della Fed Jerome Powell, sottolineando che «la situazione di Evergrande è particolare della Cina, che ha un debito elevato per un'economia emergente».

«Evergrande non è un campanello di allarme per gli Stati Uniti, dove i default delle aziende sul debito sono a livello molto basso» ha concluso Powell.