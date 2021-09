Un milione di passeggeri per Msc Crociere

Un milione di viaggiatori. Nella seconda estate del Covid la compagnia di navigazione Msc Crociere ha movimentato in Italia questa massa di persone, facendo più di 400 scali in 14 porti del nostro Paese, dove ha impiegato 8 navi sulle 11 già rientrate in servizio dopo il lockdown, su un totale di 19 che compongono attualmente la sua flotta. I turisti stranieri a bordo sono stai il 40%.

Leonardo Massa, managing director di Msc Crociere: “Siamo molto orgogliosi di essere stata la prima compagnia al mondo a ripartire dopo il lockdown, ad agosto 2020, e di averlo fatto in Italia. E siamo altrettanto orgogliosi di aver movimentato, pur in un anno ancora difficile come il 2021, un numero così elevato di crocieristi, fornendo un contributo prezioso alla ripresa del turismo in Italia e a sostegno dei territori e delle comunità toccati dalle nostre navi. Questi dati confermano, peraltro, la centralità dell’Italia per l’andamento settore crocieristico a livello internazionale. Siamo sempre stati ottimisti sulla ripartenza delle crociere, che oggi rappresentano - grazie all'adozione di un protocollo di salute e sicurezza estremamente rigoroso - una delle modalità di vacanza più sicure e gratificanti al mondo”.