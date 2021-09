Agrivoltaico, la nuova frontiera dell’energia in Africa

Dove, se non in Africa, si può trovare tanto sole da convertire in energia? Ma per riuscirci servono tecnologia, che da quelle parti scarseggia. Favorire nei Paesi della sponda Sud del Mediterraneo lo sviluppo dell’agrivoltaico e dell’energia green è l’obiettivo di un protocollo d’intesa firmato dall’ENEA (l’agenzia nazionale italiana per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile) e dalla fondazione RES4Africa, che promuove la diffusione delle energie rinnovabili nel continente.

L’energia agrivoltaica, comunemente definita agrivoltaico, è una forma di energia generata da una combinazione perfetta di energia solare e piante, su terreni agricoli, che prevede la combinazione di colture e pannelli solari. Si tratta di un modo innovativo di combinare l'energia rinnovabile con l'agricoltura in un paesaggio caldo e arido, posizionando pannelli solari sopraelevati su un sottobosco di piante, al fine di produrre energia pulita.

“Nell’ultimo decennio” spiega Roberto Vigotti, segretario generale di RES4Africa Foundation, “abbiamo rilevato come la progressiva diffusione delle fonti rinnovabili nei territori nordafricani abbia incrementato il conflitto sull’uso del suolo. In questo contesto, l’agrivoltaico ha dimostrato tutta la sua potenzialità nel migliorare l’integrazione tra energia e uso della terra. L’applicazione di questo sistema crea una sinergia vincente tra acqua, energia e cibo”.

Per dare risposta al problema del consumo di suolo a fini energetici, che rischia di ridurre la disponibilità di risorse alimentari, ENEA metterà in campo la task “Agrivoltaico sostenibile @ENEA”, istituita lo scorso marzo per favorire proprio il raccordo tra i principali soggetti coinvolti nelle fasi di progettazione, realizzazione e autorizzazione degli impianti agrivoltaici, sia sotto il profilo culturale e paesaggistico, che tecnico ed economico.

“Con questo accordo” dichiara Giorgio Graditi, direttore del Dipartimento ENEA di Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili, “intendiamo proseguire il nostro impegno per favorire la transizione energetica in Africa, mettendo in campo le migliori strategie, come appunto l’agrivoltaico. L’installazione di impianti fotovoltaici, considerata la loro maturità tecnologica, il basso costo e la semplicità dei sistemi, è strategica rispetto al raggiungimento degli obiettivi energetici. Ma per integrare le energie rinnovabili nel sistema elettrico locale sarà necessario attuare politiche e iniziative dimostrative che possano rendere più facile per il settore privato svolgere il ruolo di acceleratore della transizione energetica”.

ENEA, già socio onorario dal 2016 di RES4Med, il network fondato per promuovere lo sviluppo delle rinnovabili nell’area del Mediterraneo e nei Paesi del Nord Africa e che ha allargato con RES4Africa il proprio raggio d’azione anche al centro-sud del continente africano, svolge già da diversi anni un importante ruolo istituzionale di raccordo interministeriale nazionale in ambito di cooperazione e sviluppo.