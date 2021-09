L’importanza di chiamarsi Ernesto.it

L’importanza di chiamarsi Ernesto (vedi alla voce: Oscar Wilde) o meglio ancora di chiamarsi Ernesto.it: la startup a cui chiedere aiuto per trovare le migliori ditte locali, selezionando professionisti, contatti e preventivi per ogni necessità, ha concluso con successo un nuovo round di investimento di 335 mila euro, con prestigiosi “business angel” internazionali e Vittoria Hub, acceleratore di Vittoria Assicurazioni. Ad oggi Ernesto.it, con 500 mila euro di investimenti raccolti in pochi anni, ha una media di oltre 2 milioni e 500 mila utenti annui e connette clienti alla ricerca di preventivi con oltre 50.000 professionisti e ditte in tutta Italia.

Fondatore e amminisstratore delegato è Riccardo De Bernardinis, che ad appena 26 anni ha già alle spalle una storia di successo. Nel suo italiano infarcito di parole americane, ereditate da un’esperienza formativa nella Silicon Valley, De Bernardis spiega che "Ernesto.it in pochi anni è cresciuto fino a diventare uno dei maggiori marketplace di settore in Italia. Dietro il cuore di Ernesto.it c’è uno staff di 10 persone under 30, unito dal desiderio di cambiare il mondo dei servizi per la casa. Oltre al main team, siamo supportati dai mentor di importanti acceleratori di startup della Silicon Valley, Italiani e UK. Grandi compagnie stanno credendo in Ernesto.it e alcune investono, come l'incubatore e acceleratore di startup Vittoria Hub, parte del gruppo Vittoria Assicurazioni.”

Continua De Bernardinis: “Il nostro obiettivo è quello di diventare per i professionisti e le ditte locali, lo strumento di marketing più conveniente, onesto ed efficiente di sempre. Ernesto.it permette ai fornitori di servizi iscritti di trovare ogni giorno nuovi clienti, aumentare il loro fatturato in modo semplice e intuitivo. Ernesto.it non solo aiuta il cliente a trovare il professionista, ma aiuta il professionista a trovare i migliori clienti!”.