Contributo startup 2021: chi può accedere alle risorse e quali sono le tempistiche

Rimangono ancora incerti i tempi e le modalità d’accesso al contributo a fondo perduto per le startup, che era stato introdotto dalla legge di conversione del DL Sostegni, approvata il 21 maggio, ma non è ancora diventato operativo.

I contributi a fondo perduto del primo DL Sostegni, nella loro formula standard, erano stati pagati già a partire da inizio aprile 2021. Nel frattempo erano però stati avviati anche i lavori sul testo del decreto DL n. 41/2021, che aveva ampliato la platea di beneficiari degli aiuti – aumentata di circa 370mila unità – introducendo nuovi canali di accesso. Venivano inclusi, quindi, anche i soggetti titolari di reddito d’impresa che non avevano registrato un calo del fatturato e dei corrispettivi pari al 30%, precedentemente esclusi dal contributo nonostante rispettassero gli altri requisiti. Adesso potranno accedere al contributo massimo di mille euro tutte le partite IVA nate nel 2018, che hanno iniziato la loro attività nel 2019. Su questi aiuti Covid si aspettano, però, ancora indicazioni precise.

L’aggiornamento dei criteri di accesso era stato voluto dallo stesso Draghi, che l’aveva definito «più giusto» nei confronti di imprese e partite IVA e il Ministro dell’Economia e delle Finanze Daniele Franco aveva firmato il testo lo scorso 10 settembre. Il Decreto attuativo è, quindi, già pronto, ma non è ancora arrivato in Gazzetta Ufficiale. L’attesa non sembra breve, dato che sarà l’Agenzia delle entrate a definire i dettagli sui tempi e le modalità per presentare domanda e dare inizio alla procedura, sbloccando dal punto di vista pratico l’accesso alle risorse.

A tal proposito, nel testo si legge che: «Per ottenere il contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 e ai fini del rispetto del limite di spesa di 20 milioni di euro di cui all’articolo 1-ter, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, i soggetti interessati presentano un’istanza all’Agenzia delle entrate secondo le modalità definite con provvedimento del direttore della medesima Agenzia, da emanarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Con il medesimo provvedimento sono disciplinati, altresì, il contenuto informativo dell’istanza, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario ai fini del riconoscimento del contributo».