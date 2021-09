Lavoro, Tajani: “Eliminiamo il reddito di cittadinanza per tagliare cuneo fiscale, poi si parlerà di salario minimo”

«Quello sul salario minimo è un discorso molto articolato, Pd e M5s ci dicano dove trovano le risorse. Si abbatta il cuneo fiscale eliminando il reddito di cittadinanza e allora si discute. Siamo per il giusto salario ai lavoratori, ma bisogna mettere l’imprenditore nelle condizioni di poterlo fare». Lo ha detto il coordinatore di Forza Italia, Antonio Tajani parlando fuori palazzo Chigi con i cronisti dopo l’incontro con il premier Mario Draghi: «Secondo me si può fare ancora di più - incalza - il reddito di cittadinanza non ha avuto alcun effetto positivo, non è quella la strada, per noi il lavoro è l’elemento chiave. I disabili hanno una pensione schifosa, le casalinghe che hanno lavorato più di noi non hanno nulla, a questi vanno date pensioni di dignità, ma i giovanotti di diciotto anni che possono lavorare devono andare a lavorare».

Al presidente del Consiglio, Tajani ha «preannunciato che subito dopo le elezioni presenteremo un piano molto preciso per la politica fiscale, che per noi è elemento fondamentale per rilanciare il Paese. Per noi non esiste una politica della ridistribuzione, insistiamo sulla politica della crescita: nessuna patrimoniale, nessuna nuova tassa sulla casa attraverso la revisione del catasto. Noi pensiamo si possa digitalizzare il sistema del catasto ma servono anni per fare questo».