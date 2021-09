Stati Uniti, Yellen: “Non alzare il tetto del debito sarebbe catastrofico”

Il mancato innalzamento del tetto del debito sarebbe «catastrofico». Lo ha detto la segretaria al Tesoro Usa, Janet Yellen, in audizione al Congresso. L'ex presidente della Fed ha avvertito che senza azioni potrebbero esserci «seri danni alla fiducia di imprese e consumatori», che provocherebbero aumento della disoccupazione e problemi sui mercati finanziari.

«Se il tetto del debito non sarà alzato entro il 18 ottobre», ha spiegato Yellen, gli Stati Uniti «potrebbero scivolare in una crisi finanziaria e in recessione economica». In altre parole, il rischio sarebbe quello del default. «Attendere fino all'ultimo minuto può far alzare i costi per i contribuenti e avere un impatto negativo sul rating degli Stati Uniti per anni».