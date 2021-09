Btp, rendimenti di nuovo in salita. Pesa il rischio inflazione

A settembre l'inflazione italiana si conferma in crescita per il nono mese consecutivo

Torna a salire il livello dei rendimenti dei titoli obbligazionari in Europa. A pesare è il contesto di incertezza caratterizzato dalle preoccupazioni sull’andamento dell’inflazione, acuite dai rincari nel settore energetico e dai colli di bottiglia che frenano gli approvvigionamenti delle industrie. Così sul finire di seduta il rendimento del Btp a dieci anni è arrivato allo 0,86% dallo 0,81% di ieri. In movimento anche il Bund decennale che si è portato a -0,19% da -0,22% del giorno prima. Oltreoceano il tasso del T-Bond si porta a +1,54% (più due punti base). In ripresa anche lo spread Btp/Bund che ieri si è allargato a quota 105 punti base.

La corsa dei prezzi

In mattinata l’attenzione è stata catalizzata dal dato sui prezzi al consumo in Germania: nel Paese, l'inflazione armonizzata è salita a settembre a un ritmo superiore alle attese e si è portata al 4,1%. Il dato evidenzia le crescenti pressioni sui prezzi e le difficoltà nelle forniture per la maggiore economia europea. Il tasso è salito rispetto alla rilevazione di agosto che si era collocata al 3,4%.

A settembre l'inflazione italiana si conferma in crescita per il nono mese consecutivo a perimetro annuo, sopra le attese, portandosi a un livello che non si registrava da ottobre 2012.

L’andamento si vede anche in Italia. Secondo i dati provvisori diffusi oggi da Istat, a settembre l’inflazione ha evidenziato una flessione dello 0,1% su mese e un rialzo del 2,6% su anno. Le attese erano rispettivamente per un calo dello 0,3% e un aumento del 2,4%. Ad agosto l'indice aveva segnato rialzi dello 0,4% a livello mensile e del 2,0% a perimetro annuo.

Il timore degli operatori è che l’andamento dei prezzi al consumo possa indurre le Banche centrali ad accelerare sulla riduzione delle misure di ultra espansive di politica monetaria che sono state introdotte per arginare la crisi causata dal Covid-19. Il trend getta un’ombra sulla ripresa globale in corso. I banchieri centrali finora hanno a più rassicurato i mercati e hanno sempre parlato di fenomeno «temporaneo».

«Sarà molto interessante vedere quanto delle attuali tendenze inflazionistiche è effettivamente dovuto alle distorsioni legate alla pandemia e si tratta solo di effetti temporanei oppure no – sostiene il team CEE & Global Emerging Markets di Raiffeisen Capital Management -. Ma già adesso si sta notando che diversi problemi nelle catene di fornitura e una serie di difficoltà di approvvigionamento si riveleranno più persistenti di quanto molti supponevano inizialmente. È del tutto possibile che questo possa dar vita all’uno o altro ulteriore impulso inflazionistico a causa di ripercussioni a valle. Anche se è poco probabile che questo porti a una svolta nel comportamento delle grandi banche centrali, potrebbe però ulteriormente alimentare le discussioni di mercato sulla durata e portata dei rischi di inflazione e scatenare alcuni movimenti dei corsi».