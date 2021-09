La nuova Ita pensa già a crescere

C’era parecchio scetticismo sulla possibilità per Ita, la compagnia post-Alitalia, di crescere dai 52 aerei di partenza a 105 in quattro anni, ma ieri Ita ha cominciato a muoversi in questa direzione, firmando un “memorandum of understanding” con Airbus per l’acquisto di 28 aerei: 10 Airbus A330neo, 7 della famiglia Airbus A220 e 11 della famiglia A320neo (per questi ultimi le consegne inizieranno dopo il completamento del Business Plan). Inoltre ITA ha inoltre siglato un accordo con la società Air Lease Corporation per la fornitura in leasing di altri 31 velivoli Airbus di nuova generazione, fra aerei di lungo, medio e corto raggio.

Complessivamente ITA acquisirà nell’arco di piano 56 aerei Airbus in leasing a condizioni significativamente più vantaggiose di quelle riservate ad Alitalia.

I primi nuovi Airbus entreranno in flotta già nel primo trimestre 2022; e a fine 2025 il 70% della flotta di ITA sarà composta da aerei di nuova generazione, con tecnologie che riducono il consumo di carburante e le emissioni di CO2. ITA introdurrà inoltre sugli Airbus l’impiego di nuove tipologie di carburanti sostenibili.

L’utilizzo di aerei prodotti da un solo costruttore permette di superare le limitazioni alla flessibilità nella gestione degli equipaggi e di ottenere maggiore efficienza nella fornitura di ricambi e nelle attività di manutenzione.