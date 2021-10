Intermonte, pronta per lo sbarco sull’Aim con una capitalizzazione fino a 105 milioni

Si avvicina la quotazione a Piazza Affari di Intermonte Partners Sim, holding di controllo di Intermonte Sim. Il debutto è previsto sull’Aim Italia, il segmento dedicato alle piccole e medie imprese ad alto potenziale di crescita, dove sarà collocato fino al 42,8% delle azioni in circolazione, a un prezzo tra 2,60 e 2,90 euro per azione.

E’ quanto annunciato oggi dalla società in una nota. Nella giornata di oggi è stata presentata a Borsa Italiana la comunicazione di pre-ammissione e l'avvio del bookbuilding è previsto per domani 6 ottobre. L’Ipo sarà dedicata soltanto agli investitori istituzionali mentre il roadshow partirà domani.

Nel dettaglio saranno offerte 13.750.000 azioni ordinarie, da parte di oltre 60 azionisti di Intermonte. Tale numero include la greenshoe. Il debutto sul listino avverrà presumibilmente alla fine del roadshow.

Il range di prezzo attribuisce al gruppo una capitalizzazione complessiva di 83,6-93,2 milioni. Incluse le azioni proprie la capitalizzazione potrebbe arrivare fino a 105 milioni.

Il top management e i soci fondatori sottoscriveranno un patto parasociale, che prevede un lock-up di 36 mesi a partire dalla data di inizio delle negoziazioni, sul 24% circa delle azioni in circolazione.

Intermonte, si legge nella nota, «intende cogliere tutte le opportunità offerte dall’Aim Italia per rendere la struttura del capitale più flessibile, per valorizzare al meglio il proprio modello di partnership di successo, supportare l’ulteriore crescita sul mercato anche per linee esterne, in particolare nel segmento dei canali digitali e nell’Investment Banking, e attrarre nuovi talenti, anche attraverso meccanismi di partecipazione azionaria».

«L’Ipo è un passo importante nell’evoluzione del nostro modello di partnership che ci consente di rafforzare il posizionamento come operatore di riferimento leader nel segmento delle pmi, e accelerare lo sviluppo del business, in particolare nei servizi digitali e nell’Investment Banking, anche per linee esterne – ha dichiarato Guglielmo Manetti, Amministratore Delegato di Intermonte -. La struttura più flessibile del capitale aumenterà il commitment dei partner e favorirà l’attrazione di nuove competenze e talenti indispensabili per continuare il nostro percorso di crescita».