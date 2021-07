La Trump Organization accusata di frode al fisco lunga 15 anni

La Trump Organization è stata incriminata dalla procura di New York per uno schema di frode fiscale durato 15 anni, dal 2005 al giugno del 2021, mentre al suo capo finanziario Allen Weisselberg è stata contestata l'evasione delle tasse su 1,7 milioni di dollari di benefit, compresi l'affitto dell'appartamento, pagamenti per l'auto e tasse scolastiche. Su di lui pendono anche accuse di furto aggravato. Lo scrive il New York Times.

Le accuse contro la Trump Organization sono «vergognose». Così ha dichiarato Donald Trump ad Abc News, difendendo la società e il direttore finanziario della sua holding di famiglia Allen Weisselberg, incriminato con 15 capi di imputazione per reati fiscali. Weisselberg, che Trump definisce «una persona incredibile», è entrato in tribunale per la lettura delle accuse ammanettato. «Una disgrazia, una disgrazia, una disgrazia» ha commentato l’ex presidente degli Stati Uniti.