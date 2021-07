Giappone, frana nella regione di Shizuoka: 19 dispersi

Una frana in Giappone, nella regione di Shizuoka, ha fatto sprofondare alcuni edifici e al momento risultano disperse 19 persone. Lo hanno reso noto le autorità locali. La zona è stata colpita da piogge intense durate giorni. In un video mandato in onda da un canale televisivo si vede un torrente di fango travolgere alcuni palazzi nella città di Atami e la gente che corre via. «Non abbiamo certezze sulla vita di queste 19 persone», ha detto un funzionario della prefettura di Shizuoka addetto alla gestione delle catastrofi.

Giappone: il momento in cui una frana travolge alcune case nella città di Atami