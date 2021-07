I brasiliani tornano in piazza per cacciare Bolsonaro

SAN PAOLO. Dopo dieci anni di assenza la strepitosa cantante Marisa Monte ha lanciato un nuovo album e la canzone di traino si chiama Calma; tutto quello di cui ha bisogno il travagliato e diviso Brasile di oggi. Il Paese è ancora in piena pandemia, una seconda ondata che va avanti da sei mesi, ma ad infiammare gli animi è ancora una volta la politica, con la sinistra di nuovo in piazza contro il presidente Bolsonaro, il cui esecutivo è sotto tiro per un contratto di fornitura di vaccini a dir poco sospetto. La trattativa in questione è quella tra una piccola società con sede in Texas, la Davati Medical Supply e il governo federale. La ditta avrebbe proposto a fine febbraio la vendita di 400.000 dosi del vaccino di Astrazeneca per un totale di 6 miliardi di dollari. Ma, a detta del suo rappresentante locale Luiz Paulo Dominguetti, l’affare non andò in porto perché un alto funzionario del ministero della salute gli disse che avrebbero dovuto aumentare di un dollaro il prezzo di ogni dose; una mazzetta che sarebbe dovuta passare sottobanco. Un tentativo di corruzione, su cui sta indagando la speciale commissione parlamentare d’inchiesta che da due mesi investiga l’operato dell’esecutivo rispetto alla pandemia.

«Me ne andrò - ha detto varie volte Bolsonaro - quando troverete un caso di corruzione nel mio governo». Ora molti chiedono la sua testa e anche tra i partiti di centro suoi alleati di convenienza a Brasilia inizia a crescere un certo disagio. Ieri decine di migliaia di persone sono scese in strada in circa duecento città per chiedere un processo di impeachment. C’erano i rappresentanti dei partiti di sinistra ma anche, ed è la prima volta che accade, alcuni esponenti moderati, convinti che forse lo strappo può essere possibile. Bolsonaro, dal canto suo tira dritto e ha anzi radicalizzato la sua posizione. Nega ogni possibile corruzione ed arringa quasi ogni giorno conto i «nemici della Patria» che sarebbero pronti, a suo avviso, a fare un golpe o brogli nelle prossime elezioni presidenziali, che sono fissate per la fine de 2022. Parla al suo zoccolo duro e mobilita i suoi, alla Trump, per la lunga battaglia elettorale, che sarà senza esclusione di colpi. Nonostante il Brasile abbia un sistema di voto elettronico elogiato da anni in tutto il mondo il presidente i suoi fedelissimi da tempo chiedono il ritorno alle schede manuali. «Possono batterci solo con i brogli, bisogna eliminare le macchine perché possono essere facilmente manovrabili da hacker al servizio della sinistra».

Per cercare di distrarre l’opinione pubblica ci pensa il calcio, con la seleção di Neymar e compagni impegnata nella Copa America che si gioca tra Rio de Janeiro e Brasilia. Il Brasile ha accettato di ospitarla dopo che Colombia e Argentina avevano dato forfait per le proteste e la situazione sanitaria. Con le partite a stadi vuoti trasmesse in canali alternativi rispetto alla potente Rede Globo, schierata apertamente contro il governo, la Copa di Bolsonaro, come è stata definita, è arrivata alle semifinali; il Brasile affronterà il Perù, l’Argentina di Messi se la vedrà contro la Colombia. Pane e circo, una vittoria finale non potrà che favorirlo in vista delle prossime elezioni. Il suo avversario al momento più quotato è l’ex presidente Lula da Silva scagionato da tutte le condanne per corruzione. Uno è l’opposto dell’atro, i due si alimentano a vicenda in un’ottica di polarizzazione estrema.

Per molti brasiliani, però, l’ipotesi di un ballottaggio Lula-Bolsonaro è il peggiore degli scenari e da tempo si cerca disperatamente una terza via di centro. I nomi circolati finora non sembrano poter decollare. La sorpresa potrebbe arrivare da Eduardo Leite, moderato, 36 anni, governatore dello stato di Rio Grande do Sul, uno dei più conservatori in termini di costumi. Leite questa settimana ha fatto coming out in un programma televisivo. «Sono un governatore gay e non un gay governatore, così come Obama è stato un presidente nero e non un nero presidente. Sono orgoglioso di quello che sono, il Brasile deve battere finalmente i preconcetti di ogni tipo». Il suo discorso è stato applaudito da più parti, facendolo conoscere al di fuori dal suo stato. Una base di partenza per lanciarsi a livello nazionale.