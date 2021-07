Prima “passeggiata spaziale” degli astrunauti cinesi fuori dalla nuova stazione orbitale Tiangong

Si tratta della missione più lunga mai organizzata dall'Agenzia spaziale cinese (Cnsa): Nie Haisheng, Liu Boming e Tang Hongbo rimarranno in orbita per tre mesi sul modulo Tianhe

PECHINO. Due astronauti cinesi hanno effettuato la prima «space walk», passeggiata spaziale, fuori dalla nuova stazione orbitale della Cina, Tiangong. Lo ha comunicato la Cms, l'Agenzia cinese che si occupa di missioni spaziali con equipaggio, mentre Pechino tira dritto con le sue ambizioni extraterrestri. Quella di oggi è solo la seconda volta che astronauti cinesi hanno effettuato attività extraveicolari. La prima «passeggiata» della Repubblica popolare era stata 13 anni fa. L'astronauta Liu Boming ha lasciato il modulo Tianhe questa mattina, mentre il collega Tang Hongbo si è unito subito dopo per testare tute spaziali all'avanguardia - che consentono loro di trascorrere fino a otto ore fuori dal modulo - installare apparecchiature che verranno utilizzate nelle missioni future e svolgere altri compiti tecnici. Il terzo membro dell'equipaggio, il comandante Nie Haisheng, è rimasto all'interno a monitorare le operazioni.

La Cina ha lanciato la navicella spaziale Shenzhou-12 il 17 giugno, con i tre taikonauti a bordo per la messa a punto della Tiangong, che il Paese asiatico prevede di avere pronta entro il 2022. Nie Haisheng, Liu Boming e Tang Hongbo - tutti e tre piloti militari - rimarranno in orbita per tre mesi sul modulo Tianhe, che a sua volta è collegato alla navicella cargo Tianzhou-2, che contiene rifornimenti, tute, attrezzature e carburante, tra gli altri materiali.

Si tratta della missione più lunga mai organizzata dall'Agenzia spaziale cinese (Cnsa). La stazione di Tiangong orbiterà intorno alla Terra ad un'altitudine compresa tra 340 e 450 chilometri, ed è progettata per durare circa 10 anni, anche se alcuni esperti sono fiduciosi che, con una corretta manutenzione, potrà durare più di 15 anni. Tra pochi anni è probabile che Tiangong diventi l'unica stazione spaziale al mondo, se la Stazione spaziale internazionale (Iss), verrà dismessa come previsto.

Il programma spaziale cinese, di recente, ha portato a segno diversi successi: oltre alla missione con cui ha portato su Marte una sonda e un rover che sta esplorando la superficie a caccia di segni di vita, l'anno scorso la Repubblica popolare ha riportato a casa, grazie alla sonda Chang’e 5, i primi campioni dalla superficie lunare in 44 anni.