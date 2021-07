Il Pentagono cancella il contratto con Microsoft, Bezos diventa l’uomo più ricco della storia

NEW YORK. Il Pentagono annuncia l’annullamento del contratto con la Microsoft per sviluppare la sua cloud, e Jeff Bezos diventa l’uomo più ricco della storia. Il collegamento tra questi due fatti può sembrare non intuitivo, ma esiste ed è diretto.

Nel 2019 il ministero della Difesa aveva assegnato alla compagnia fondata da Bill Gates il contratto da dieci miliardi di dollari per costruire la Joint Enterprise Defense Infrastructure (Jedi), ossia la cloud delle forze armate. Subito dopo Amazon aveva fatto causa, sostenendo che l’allora presidente Trump aveva interferito con la gara per penalizzare Bezos, che voleva punire per la copertura aggressiva della sua amministrazione da parte del Washington Post. Una volta eletto, Biden ha ordinato una revisione del progetto, e il Pentagono ha stabilito che se un giudice avesse accettato la causa di Amazon il contratto sarebbe stato annullato, perché la lunga battaglia legale avrebbe reso obsoleta l’infrastruttura prima ancora di realizzarla. Proprio questo è accaduto, e quindi la Difesa ha rinunciato a Jedi, dicendo che «in queste condizioni non soddisfa più le nostre esigenze».

Il progetto verrà sostituito dalla Joint Warfighter Cloud Capability, alla quale sono state invitate a contribuire tanto Microsoft quanto Amazon, dove nel frattempo proprio il responsabile della cloud Jassy è diventato ceo al posto del fondatore. Una soluzione salomonica, che consentirà al Pentagono di avere una struttura più moderna, distribuendo i compensi fra le due aziende rivali. Questa notizia ha provocato un immediato rialzo del 4,7% delle azioni di Amazon, che ha fatto salire il patrimonio personale di Bezos a 211 miliardi di dollari, scavalcando Elon Musk e trasformandolo nell’uomo più ricco di sempre.