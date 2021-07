Sfuma la prima donna sindaco di New York, l'ex poliziotto Eric Adams vince le primarie democratiche

L’ex poliziotto Eric Adams vince le primarie democratiche per sindaco di New York, e il presidente Biden festeggia. Perché la lotta alla criminalità in aumento è un tema caldo della politica nazionale Usa, che i repubblicani sfrutteranno per vincere le elezioni midterm dell’anno prossimo, e magari anche le presidenziali del 2024. Quindi al capo della Casa Banca serviva il messaggio lanciato dalla più grande città americana, dove sono stati sconfitti i suoi rivali progressisti all’interno del partito come Alexandia Ocasio Cortez, che dopo l’omicidio di George Floyd avevano lanciato la campagna per tagliare i fondi alla polizia.

La vittoria di Adams è diventata ufficiale ieri, quando la conta degli ultimi voti computati con il complesso meccanismo della ranked choice ha reso insuperabile il suo vantaggio sui due avversari più vicini, Kathryn Garcia e Maya Wiley. Eric ha prevalso di un soffio, cioè l’1% rispetto all’ex commissaria per la nettezza urbana, e poco di più rispetto alla candidata liberal sostenuta da Ocasio. Entrambe però hanno riconosciuto la sconfitta e quindi lui a novembre sfiderà il candidato repubblicano Curtis Sliwa, che è molto conosciuto come fondatore dei Guardian Angeles, ma non ha possibilità statistiche serie di vincere, perché a New York i democratici hanno un vantaggio di partenza di 7 a 1 rispetto al Gop. A meno di sorprese clamorose, Adams diventerà il secondo sindaco nero nella storia della città. Ma a determinarne il successo sarà proprio la capacità di distinguersi dal primo sindaco nero, David Dinkins, che lasciando la Grande Mela in preda al crimine aprì la porta di City Hall a Rudy Giuliani.

Eric è nato sessanta anni fa a Brownsville, quartiere complicato di Brooklyn, da padre macellaio e madre donna delle pulizie, che a scuola non era andata oltre la terza elementare. Quando aveva 15 anni era stato fermato dalla polizia, perché aveva violato una proprietà privata, e in commissariato lo avevano pestato. Lui sostiene che in quel momento aveva deciso di diventare piedipiatti, per cambiare il sistema dall’interno. E così aveva fatto, diplomandosi nel 1984 alla Police Academy come secondo della sua classe. Diventato capitano della polizia, aveva fatto impazzire i superiori fondando un gruppo di agenti neri, impegnati contro la brutalità indirizzata verso le minoranze. Nel 1997, epoca Giuliani, si era pure iscritto al Partito repubblicano, ma la carriera politica l’aveva cominciata nel 2006, facendosi eleggere senatore democratico dello stato di New York. Quindi è diventato presidente del Brooklyn Borough, e da qui ha lanciato la corsa a City Hall.

Moderato rispetto ai rivali, ha impostato la campagna sulla necessità di rilanciare New York dopo il Covid, sanando le disuguaglianze sociali. E soprattutto sulla sicurezza, che vuole riportare riformando la polizia, ma senza tagliare i finanziamenti. La stessa posizione di Biden, che secondo fonti informate avrebbe sostenuto Adamas sottotraccia, perché sa che se i democratici si presenteranno alle prossime elezioni come il partito che vuole "defund the police", commetteranno un suicidio. Eric non è uno stinco di santo, ma i suoi ex colleghi che avevano voltato le spalle a de Blasio dovrebbero riconoscerlo come uno di loro, e ricominciare a lavorare. Obiettivo fondamentale per i democratici a livello nazionale, come base per non perdere il Congresso l’anno prossimo.