Un cittadino italiano è stato linciato da una folla di persone in un villaggio nel dipartimento di Choluteca, in Honduras. L'uomo, identificato da LaPrensa come Giorgio Scanu, sarebbe stato accusato di aver un ucciso un abitante del villaggio di Los Mangos de Yusguare.

Honduras, italiano linciato dalla folla che lo accusa di omicidio:le prime immagini