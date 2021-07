Haiti: un terzo del Senato sceglie Lambert come presidente ad interim

PORT-AU-PRINCE. Joseph Lambert, leader del Senato di Haiti, è stato scelto come presidente ad interim del Paese dai suoi colleghi della Camera alta del Parlamento di Port-au-Prince. Ad annunciarlo al Miami Herald è stato lo stesso Lambert, spiegando che dei dieci senatori che ancora siedono nella Camera composta da trenta seggi, 8 hanno votato per lui, due si sono astenuti «solo perché non si trovano nel Paese». I mandati della maggior parte dei legislatori haitiani scadevano nel gennaio 2020 e i loro seggi sono rimasti vacanti a causa della cancellazione delle elezioni generali del mese di ottobre 2019. Nessun deputato ancora in carica siede alla Camera bassa del Parlamento. Sui social, Lambert ha espresso la sua «umile gratitudine» alle istituzioni politiche che hanno espresso il loro appoggio nei suoi confronti, ed ha manifestato l'intenzione di favorire una transizione democratica del potere nel Paese.

Resta anche confusa la situazione del premier ad interim: il neurochirurgo Ariel Henry, nominato all'incarico da Moise, avrebbe dovuto prestare giuramento mercoledì ma non lo ha fatto a causa dell'agguato teso al presidente. Intanto Claude Joseph, ministro degli Esteri ed ex premier ad interim cui doveva succedere Henry, si è di fatto attribuito l'incarico di capo del governo ad interim facente funzioni e nei giorni scorsi ha pronunciato interventi, tenuto contatti con altri Paesi, nonché firmato decreti.