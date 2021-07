Venezuela: battaglia nelle strade di Caracas tra polizia e gang armate

ROMA. «E' come essere in guerra»: così alcuni residenti descrivono la situazione della capitale venezuelana Caracas, dove è in corso una battaglia nelle strade fra la polizia, che sta compiendo un'offensiva contro la criminalità organizzata, e gang armate che resistono. La battaglia, che si è intensificata nelle ultime ore, finora non ha un bilancio ufficiale di vittime, anche se testimoni oculari parlano - citate dalla Bbc - di almeno dieci morti. L'operazione di polizia è iniziata quando sono stati mobilitati 800 agenti nei quartieri dove imperversa la criminalità dei narcos, che sta cercando di espandere il territorio controllato: agenti che - scrive Bbc - hanno iniziato un'operazione «casa per casa». La polizia «sta compiendo progressi nello smantellamento le strutture criminali che si sono insediate in questi territori con l'intenzione di seminare il terrore», ha dichiarato la ministra dell'Interno del Venezuela, Carmen Meléndez. Meléndez ha anche detto sono state liberate nell'operazione alcune persone che erano state rapite dalle gang e che gli agenti resteranno sul territorio per tutto il tempo necessario a portare a termine la missione. Il governo ha anche offerto una taglia di 500 mila dollari a chi fornirà informazioni utili alla cattura dei boss criminali.